陳時中：台邊境管制擬兩階鬆綁 傾向承認大陸疫苗

衛福部長陳時中接受專訪，透露正討論放寬邊境管制。(記者葉信菉／攝影)

疫情爆發後，兩岸往來幾乎停擺，指揮中心指揮官陳時中 昨天接受本報系聯合報獨家專訪時透露，正著手討論放寬邊境管制，施打疫苗 為必要條件之一；為避免外界批評「政治干預防疫」，擬承認大陸疫苗，台商如提出科興疫苗等接種證明，就可減少居家檢疫天數，從目前14天減為7天。

日前陸委會主委邱太三提出「建設性模糊」概念，期盼兩岸找到互利互惠最大公約數，陳時中昨天這席談話，釋出了防疫期間對於大陸少見的善意，也呼應了蔡政府最新的兩岸政策。

世界各國早已陸續開打新冠疫苗，台灣 為求經濟發展，開放邊境管制勢在必行；陳時中首度透露，將以「中低風險國家」模式來減少入境後的檢疫天數，也將承認大陸疫苗，雖然新制上路無時間表，但他並未改變「6月見到隧道口曙光」的想法。

●避免泛政治化「有打過就好」

打哪些廠牌疫苗可作為證明、申請文件？陳時中說，如果從科學實證資料來看，應以獲得世界衛生組織認證的疫苗為主，但如此一來，大陸疫苗就不在資格名單。

陳時中說，在面對這類問題時，台灣很容易泛政治化，他不想捲入無謂的辯論，因此傾向「不管哪一國的，有打過疫苗就好」，目前仍在內部專家討論階段。

至於第二階段，則是所有入境者均免檢疫，但前提為台灣疫苗覆蓋率逾六成。屆時才會做出具體決議。

陳時中解釋，當台灣新冠疫苗接種人數夠多，即使境外感染者入境後成為漏網之魚、走入社區，但社會對病毒抵抗力已變強，此時「漏接」容忍度可以高一點。

陳時中說，4月1日啟程的帛琉旅遊泡泡是開國門試金石，透過旅遊泡泡摸索，進而建立出關、登機到下飛機一套資訊化系統，避免紙本造冊來不及消化龐大的出入境人數。

●放寬出國 逐步降旅遊警示

除鬆綁入境管制，陳時中表示，指揮中心也考慮放寬出國觀光限制，目前全球旅遊警示燈號皆為最高級別的「紅色」，建議國人避免前往。近期將與外交部、交通部討論，制訂開放準則，再逐步降低全球旅遊警示。