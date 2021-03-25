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不只旅遊泡泡…帛琉總統周日訪台 將參訪船舶製造

記者徐偉真╱台北25日電
外交部長吳釗燮一月赴帛琉出席總統惠恕仁(中)就職典禮。（取材自外交部推特）
外交部長吳釗燮一月赴帛琉出席總統惠恕仁(中)就職典禮。（取材自外交部推特）

外交部今天表示，帛琉總統惠恕仁伉儷訪問團（Surangel Whipps, Jr.）應中華民國政府邀請，將於3月28日至4月1日來台進行工作訪問，帛琉政府希望能和台灣觀光、醫療、航空界人士深化互動，因此惠恕仁將前往南台灣參訪我國船舶製造及水產養殖業。

外交部表示，惠恕仁訪問團應邀訪台，以展現對台帛兩國外交關係的重視，並在實施「台帛旅遊泡泡」後，推廣帛琉豐富的觀光資源，在外交部安排下，惠恕仁將會晤蔡英文總統，為表示歡迎，蔡總統、行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮將分別設宴款待。

外交部表示，惠恕仁將舉行訪台國際記者會，也將出席由帛琉旅遊管理局（Palau Visitors Authority, PVA）駐台辦事處舉辦的帛琉觀光宣傳活動。

外交部表示，惠恕仁希望藉由這次訪台招商引資，為台帛兩國開創更多商務投資機會，振興經濟並尋求更多的醫衛合作。

外交部表示，訪團抵、離我國時，吳釗燮將代表政府前往接、送機，惠恕仁預定於4月1日與「台帛旅遊泡泡」首批赴帛琉的旅客搭乘同一班機返回帛琉，親身檢視「台帛旅遊泡泡」的登機流程，外交部將與帛琉政府共同持續滾動式檢討「台帛旅遊泡泡」的實施情形，適時調整相關規定，以期發揮最大效益。

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