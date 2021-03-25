新聞評論／前瞻花2000多億治水 卻換得「供五停二」

鋒面通過，苗栗明德水庫雖有進帳，但蓄水率仍嚴重不足，水庫太陽能遊湖船早已擱淺在沒有水的岸上。(記者潘俊宏／攝影)

由於缺水日益嚴重，旱災中央應變中心24日開會，作出台中、苗栗「供五停二」的決定。經濟部長王美花提醒民眾，「要做最壞的準備」；原因是眼前看不到乾旱紓解的跡象。颱風不來，雨水不至，主要是天候因素所致。但蔡政府八年8800億元的「前瞻建設」，編列了2000多億元打造「水環境」；投入這麼多公帑，人民迎來的卻是「供五停二」的苦旱，錢都花到哪裡去了？

這是個令人笑不出來的問題。治水是台灣 長期面對的議題，時旱時澇，執政者不斷砸錢整治，許多問題卻始終不曾解決。扁政府時代因水患嚴重，曾提出「八年800億」的治水計畫，後來不斷追加暴增至1160億元。其中，台南、高雄、嘉義都獲得上百億治水經費，卻依然遇大雨則淹，成效讓人失望。其間，還發生經濟部次長侯和雄及河川局官員涉貪遭判重刑事件，原因在工程經費龐大，易遭覬覦和濫用。

蔡政府雄心更大，以「水環境建設」之名，大手筆編列了2507億元經費，要達到台灣「不缺水、不淹水、喝好水」的目標。在「不缺水、喝好水」方面，政府將透過興建生態水庫、清淤、再生水、佈建聯通管、伏流水開發等工程措施創造水源，增加常態供水及備援供水。這些計畫看起來洋洋灑灑，包山包海；但五年過去，如果「水環境」建設成效良好，今天台灣還會陷入這種臨渴掘井的窘境嗎？

根據經濟部的報告，截至2月底止，前瞻的「水環境」計畫中，目前進度最快的是水環境「亮點」，預計完成88處，已完成60多處，達成率72%。其次是親水空間的營造，預計打造420公頃，已完成200多公頃，達成率62%。此外，對無自來水地區的供水，預計增加9.2萬戶，完成3萬多戶，達成率35%。至於要開發伏流水、佈建聯通管等增加備援調度供水的計畫，每天預計增加776萬噸，僅達成15%。

由上述統計可知，投注2500多億的前瞻水環境計畫，政府其實把大量經費和心力花在「打造親水空間」上，用來創造自己的施政「亮點」。這些親水環境的打造，當然不能一口否定說是浪費；但對照當前西部各地四處枯乾的景象，恐怕是在決策上畫錯重點，弄錯了施政優先順序。尤其在苦旱之中，許多「親水空間」露出的只是大片水泥和土石，豈非反諷之至？

經濟部在水環境建設網站上發出豪語，宣稱若再發生2015年的大旱，經前瞻建設改善，應可避免進入「第三階段限水」。但目前經濟部推動的「供五停二」就是第三階段限水，災難未減，前瞻的大話被自己攻破。唯一值得肯定的，是1月底完工的「桃園新竹備援管線工程」，石門水庫可藉此管線支援新竹地區用水，從每日的7.8萬噸提升為廿萬噸，稍稍舒緩新竹缺水之渴。

但別忘了，竹科缺水影響許多科技廠的正常運作，是驚動國際的國安議題。說穿了，石門水庫的挹注，對需水孔急的科技大廠而言，其實只是杯水車薪，助益無多。被稱為「護國神山」的台積電 ，最近的抗旱對策，是四處到建築工地進行水質水量測試，取用工地開挖地下室的回收水作為工業用水。這種景象，出現在名列世界第三的半導體廠，蔡政府不覺得有辱台灣科技盛名嗎？

2500億元的前瞻水環境建設，不知餵飽了多少建商，卻留給台灣面對乾旱而束手無策的困境。這是計畫太草率，或是執行太離譜，都該好好檢討一番。