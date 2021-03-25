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黑白集／疫苗採購 有什麼怕見光？

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衛福部長陳時中說，成立疫苗調閱小組對現狀沒有幫助，如果「買貴了」，反悔也來不及。（本報資料照片）
衛福部長陳時中說，成立疫苗調閱小組對現狀沒有幫助，如果「買貴了」，反悔也來不及。（本報資料照片）

立法院要成立「疫苗調閱小組」，藍推綠擋吵翻天，光程序問題就鬧了五天，24日總算定案。疫苗是全民關注的議題，民進黨百般阻擋，到底裡頭有什麼見不得光的醜事？

民進黨一向標榜政府資訊要公開透明，但遇上疫苗卻遮遮掩掩，不免讓人起疑。它越是想要遮掩，越顯得其中有鬼，民眾越想探究到底。調閱小組由跨黨派立委執行是適合的，有弊端就要揭發，有害蟲就該揪出，但不能害國家買不到疫苗。

目前受到關注的疫苗議題有五：第一，東洋先前談妥引進輝瑞疫苗，到底為什麼破局？第二，其間有沒有政治人物，如外界傳聞甚深的吳姓立委或其他人介入？第三，疫苗採購的決策權，是在總統府、行政院或指揮中心？第四，我們對外採購的疫苗價格各是多少，未來採購的國產疫苗又設定每劑幾元？第五，陳時中口中許諾的各色疫苗，多少是已簽約付款，多少只是嘴上說說？

陳時中酸說，成立調閱小組對現狀沒有幫助，如果「買貴了」，反悔也來不及。這話邏輯不通：成立調閱小組又不是為了促進採購，而是為了解台灣採購遲緩的癥結所在，一則避免再犯，二則揪出誤國誤民的干預者。

若沒什麼見不得人的內情，政府部門就不必怕調查。就像如果是坦蕩蕩的論文，早點公布更能釋疑。

疫苗 陳時中 民進黨

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