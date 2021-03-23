國防部長邱國正慰問家屬：事故飛官國軍全力搜救及善後

空軍志航基地2架F-5E戰鬥機昨疑擦撞墜海事故，其中飛官中尉羅尚樺尋獲後送醫依然不治，上尉目前搜救中。國防部長邱國正（中）23日前往空軍台東志航基地慰問家屬，同時到殯儀館羅尚樺簡易靈堂上香致意。(記者尤聰光／攝影)

空軍志航基地2架F-5E戰鬥機昨疑擦撞墜海事故，其中飛官中尉羅尚樺尋獲後送醫依然不治，上尉目前搜救中。國防部 長邱國正今天前往空軍台東志航基地慰問家屬，同時到殯儀館羅尚樺簡易靈堂上香致意。邱說，事故飛官國軍全力搜救及善後。

邱國正說，目前陸海空三軍已編組全力搜救，另海巡及空勤等救難單位也加入搜救，蔡英文 總統也非常關心搜救進度及家屬心境，要求他一定做好所有工作，以及表達對家屬的致意；他代表國防部和2位飛官家屬會面，也表達最高的歉意和致意。

他說，他代表國防部致歉，是向家屬致歉，並不是代表國軍哪個地方有錯，在事故尚未釐清之前，他沒有說國軍錯在哪裡，畢竟現階段還在搜救，事後再由專業單位來進行調查。至於F-5戰機是否有汰換期程，空軍目前都按造計畫在進行，事實上空軍不會因為這次發生事故，而打亂所有工作步調。

邱國正強調，F-5戰機汰換短期內最重要的是飛機的維護，一定要達到安全標準，才會有後續中期及長期的流程進行，這部分當然也包括勇鷹號的交機。另對於媒體詢問F-5戰機彈射椅及共軍 頻繁擾台的問題，邱國正則沒有回應，快步離開現場。