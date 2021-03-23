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在台服役逾40年…不到5個月 老戰機F-5E三度出事

記者程嘉文／台北23日電
台東志航基地兩架F-5E戰機失事，圖為羅尚樺中尉駕駛的編號5287戰機。（圖：國防部發言人臉書）
台東志航基地兩架F-5E戰機失事，圖為羅尚樺中尉駕駛的編號5287戰機。（圖：國防部發言人臉書）

F-5E戰機在台灣服役超過40年，曾發生28起飛行事故，造成22名飛行員身亡，而此次已是第29起。這也是不到5個月，F-5E戰機第三度出事。2020年10月29日，空軍台東志航基地一架F-5E戰機墜海，該戰機從基地起飛不到2分鐘，就在附近海域失去動力。29歲的飛行員朱冠甍跳傘落海，但獲救時已無呼吸心跳。

同年11月17日，空軍第五聯隊上校飛行員蔣正志駕駛F-16戰機夜航訓練時失聯，雖然陸海空多日搜尋，但至今仍未尋獲。若再加上去年參謀總長沈一鳴搭乘空軍黑鷹直升機撞山失事，軍方近年的飛安成績並不佳，但每一次不幸事故，都是各自獨立事件，應個別加以檢視。

早期空軍會有「青年節魔咒」，是因為春季的天候最不穩定，容易發生低空雲霧，機場經常被迫關閉，在當年儀器降落系統不發達，進場主要靠目視的時代，臨時轉降其他機場，或是勉強在惡劣天候下飛行，自然容易發生意外。如今新一代的戰機與機場，相關導航、助航設施都已大有進步，其實青年節前後的飛行風險，已經並不特別高。

昨天發生的F-5E失事，四架飛機都已經從低空的雲層鑽出，在能見度良好的雲海以上調整編隊時。由於兩機駕駛員都沒報告異常故障，空軍初判，與天候或機械無關。

然而，在目視狀況下，進行編隊中的位置轉換，其實是難度不高的飛行動作，為何會發生碰撞？在一、三號機位於前方，並未目視事發瞬間的情況下，如今只能希望潘穎諄上尉能夠平安歸來，否則恐怕永遠難解原因。

另外，撞機發生於1萬4000呎高度，因為下方是雲層，飛行員無法知道地表情況，其實並非適合跳傘的環境。但至少有一架飛機，在撞機當下就已經彈射跳傘。這是飛官研判飛機已完全失控，無法撐到較理想的空域再跳傘？抑或並非飛官主動啟動彈射跳傘，而是彈射椅的火箭在撞擊下被引燃啟動？如今也不易得到答案。

羅尚樺中尉為何在彈射後死亡？是彈射過程中受傷（尤其如果是意外彈射）？或是在高空中缺氧昏迷，導致落水溺斃？這些問題則要等到檢方驗屍報告後，才能有進一步答案。

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