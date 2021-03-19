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台「鮭魚之亂」 專家：行銷失控 反得不償失

記者陳雅玲、鄭朝陽／連線報導
壽司店推銷「鮭魚」行銷手法引發改名之亂。圖為示意圖。（本報資料照片）
壽司店推銷「鮭魚」行銷手法引發改名之亂。圖為示意圖。（本報資料照片）

針對「鮭魚」改名潮，廣告專家認為，從結果來看，這是一次失控的話題行銷，除浮現年輕人的網路次文化現象，行銷業者的風險管理失策也暴露無遺。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，壽司店的「鮭魚」行銷手法特殊之處在於網路上會有話題性、有聲量，「誰的名字會有鮭魚？」加上該壽司連鎖店原本就有一定的品牌效應，常要排隊才吃得到，民眾計算後覺得划得來，在社群推波助瀾下，竟有人為此改名。

鈕則勳說，這次為吃壽司改名的以年輕人居多，一般認為改名茲事體大，但年輕人對改名可能認為沒什麼大不了，且改名還可以在社群炫耀、刷存在感，成了特殊的網路次文化現象。

22歲的社會新鮮人小陳說，政府給三次改名的機會，其實多數人一輩子都不會用到，既然壽司店要給優惠好康，改名就可吃到好料，反正還可以再改回來，何樂不為？與其說貪點小便宜，不如說是年輕人很清楚自己有哪些權利，懂得如何把權利極大化。

資深廣告人黃文博觀察鮭魚的改名之亂，某個程度是年輕人的「網路孤寂感」所致。他說，年輕人對改名吃壽司趨之若鶩，其中一個原因是他們想在這個話題「參一腳」，讓自己有能見度，撿便宜恐怕只是其次。

黃文博認為，操作行銷的業者為控制成本，不可能不事先算過多少人有「鮭魚」之名，只是可能沒料到真有人為此改名，倒是企業官網、臉書流量大增，也拉升品牌知名度，「這方面業者還是大賺」。

不過，當操作結果走樣，必須付出不少社會成本，扭曲了原本趣味的初衷，讓許多人皺起眉頭時，社會對這種行銷操作的惡感就會顯現，對企業品牌印象有負面影響，反而得不償失，顯示業者決策前風險管理沒做好。

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