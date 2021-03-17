台人瘋改名「鮭魚」就只是要吃免費壽司

網友貼出疑似有人為了壽司郎活動去改名「鮭魚」，但也有不少人覺得是P圖後製。 (取材自「爛梗王」臉書)

來自日本 連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期推出「諧音哏」活動，3月17日丶18日起，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」「ㄩˊ」同音同字者，可以免費吃壽司，一桌免費上限6人。台中市目前已有5人改名叫「鮭魚」為了免費吃壽司，大費周章改名，跟業者拚了。

據了解，台中市至少有5人改名叫「鮭魚」北區1人丶霧峰3人丶西區1人，改名字都是年輕人，並告訴戶政事務所人員「因為想吃免費鮭魚壽司」一同改名「鮭魚」。

網路上也不斷流傳「鮭魚哏圖」臉書 「台灣 迷因」笑稱業者推促銷，本來可能以為叫「鮭魚」的可免費，門檻很高，沒想到各地出現「鮭魚大軍」各式不同的網路圖卡瘋傳，讓壽司郞聲名大噪。

3名男大生用行動力挺壽司郎，將名字改成「鮭魚」。(取材自卡提諾狂新聞)

台中市民政局長吳世瑋強調，一個人可以舉出具體理由，一輩子改名3次，但呼籲市民要改名必須慎重且三思。

普及法律知識的「法律白話文運動」團隊（以下簡稱「法白」）近日就針對「改名鮭魚」的事件提出解析，表示《姓名條例》規定一個人原則上3次改名機會，雖《姓名條例》2015年以前規定名字只能改2次，但在同年修法後增加成3次。

台中市郭姓女大生今天早上到戶政所改名叫鮭魚丼飯，讓戶政人員大驚奇。(聯合報讀者提供)

法白舉例說明，如首位改長名「黃宏成台灣阿成世界偉人」使用人生第3次改名機會，成為「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，直到2020年他都是名字最長的人，但他已不能再改名鮭魚吃免費壽司了。曾改名「邱議員」的台北市議員邱威傑也用掉2次機會，不能再為了壽司再次改名，否則就改不回來了。

網友貼出疑似有人為了壽司郎活動去改名「鮭魚」，但也有不少人覺得是P圖後製。 (取材自「爛梗王」臉書)

對於目前台灣有人為了免費壽司而改名鮭魚，法白表示「假設他們都是第1次改名，到了他們後悔當鮭魚的那天，可以用第2次機會改回來，或再取新名字，但如果是第3次改名，就只能當一輩子的鮭魚了」。