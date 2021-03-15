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紐時：台灣吸引27萬「新冠移民」 有助帶動經濟成長

編譯田思怡／綜合報導
YouTube共同創辦人陳士駿和他在矽谷的友人到台灣定居。 （本報資料照片）
YouTube共同創辦人陳士駿和他在矽谷的友人到台灣定居。 （本報資料照片）

紐約時報報導，台灣防疫成功，新冠肺炎確診病例不到1000例，只有10人病故，因此台灣是這場全球大流行病的綠洲，而且正在大力銷售一種稀有商品：不必擔心染疫的生活。這吸引了許多外國專業人士和海外的台裔人士選擇到台灣生活，有助帶動台灣經濟成長。

報導說，儘管台灣不准一般外國人入境，但台灣政府正大力推動延攬外籍專業人士的「金卡」計畫，不但不受疫情影響，還吸引更多外國專業人士前往台灣，自去年1月31日開始的一年，台灣核發的1600多張金卡，是2019年的四倍多。

而在2020年入境的台灣人比出境的人多出27萬，是前一年淨流入的大約四倍，這些「新冠移民」（Covid migrants）大多為旅居海外的台灣人和擁有雙重國籍者，包括影音平台YouTube共同創辦人陳士駿（Steve Chen）和他在矽谷的友人，以及台裔美籍餐廳老闆兼作家黃頤銘（Eddie Huang）。

外國專業人士和海外的台灣人大舉流入台灣，有助於台灣成為少數在疫情間維持經濟成長的國家。台灣在疫情爆發初期經濟減緩，但去年第四季較2019年同期成長5%，政府估計2020年全年成長4.6%，為七年來最快速成長。

現年42歲的陳士駿2019年成為台灣第一位獲得就業金卡的外國人，他帶著妻子和兩個孩子從舊金山到台灣定居。疫情爆發後，他在矽谷的朋友，特別是有台灣背景的人也追隨他的腳步，使台灣的科技人才回流。

陳士駿和遊戲影音串流平台推趣（Twitch）創辦人之一林士斌（Kevin Lin）、音樂節奏遊戲視頻遊戲《吉他英雄》共同創作者黃忠凱（Kai Huang）放棄了他們在舊金山的咖啡聚會，改在台北打羽球和撲克牌。

台灣科技業一向以製造業，而不是創業文化著稱，這些外國科技創業人才來台，為台灣科技業注入能量。陳士駿稱之為台灣科技業的「黃金時代」。

台灣 疫情 矽谷

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