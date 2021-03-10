王定宇與民進黨發言人「分租不同房 」網酸：福原愛2.0

已婚民進黨立委王定宇被爆出與民進黨發言人顏若芳同居，引起軒然大波。圖為立委王定宇（左）先前陪同參選台北市議員黨內初選的顏若芳（中）掃街拜派票。(取材自臉書)

民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳被《鏡週刊》爆出同居，消息傳出震驚政壇，王定宇的臉書 一早被網友灌爆，網友並調侃王、顏兩人給出的回應，與近期日本 桌球女將福原愛 的外遇疑雲回應很像，兩組人均稱自己與傳出的外遇對象是不同房，請大家別誤會。

王定宇先前愛妻、愛家的形象一夕破滅，此次事件曝光後，王定宇第一時間回應「只是分租」、「太太也知情」、「媒體看圖說故事，太有想像力」，但許多PTT網友幾乎一面倒，認為王、顏兩人給出「只分租不同房」的解釋是「毀滅性的解讀」，表示這種說法太低估大家智商，「這些人的理由看起來都很好笑」，「已婚為什麼還要跟人分租房間？」還有人酸這招有點像在學福原愛，是「福原愛2.0」台版真實上演嗎？「騙誰！還是現在流行一人一房」？

日前福原愛被日本媒體拍到與一名男子留宿在橫濱飯店，隨後福原愛出面解釋，雖坦承兩人一起在飯店內過夜，但其實是訂了兩個房間，與該名她聲稱是為談公事的男子是不同房。

但網友已擬好後續情節，「接下來，王太太就會出面力挺丈夫清白！」有地方人士分析，王在黨內有一定聲望，未來仍有機會往上爬，夫妻應會設法撐過這一關，力圖重拾選民信賴。

另據台北中國時報報導，王定宇常上政論節目，立場鮮明，過去屢傳爭議事件，他因曾把國防機密等資料PO上臉書，遭藍營立委質疑秀過頭，直指王定宇主持國防委員會時稱相關內容是「最高等級祕密」，與會者均需簽署保密協定，卻在個人臉書大鳴大放，被罵後才改口非屬「國防機密」，作法惹議。