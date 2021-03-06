觀察站╱缺水無解問鬼神 夢幻前瞻破功

2002年遭逢大旱，時任行政院長游錫堃（左）和大甲鎮瀾宮董事長顏清標曾向大甲媽上香祈雨，但當時並非正式的祈雨法會。(本報資料照片)

台灣 面臨半世紀以來最嚴峻的旱象，無計可施的蔡政府官員把腦筋動到神明身上，懇求大甲媽天降甘霖。無獨有偶，2002年遭逢大旱，當時總統陳水扁也有意參加祈雨法會，被時任中研院長李遠哲罵醒，「反對這種迷信，應該宣導節約用水觀念才對」，最後扁未現身祈雨活動。

在極端氣候下，政府缺乏總體水資源政策的戰略高度，常導致台灣汛期淹水、乾旱缺水，一遇到問題，從扁政府到蔡政府仍存在「不問蒼生問鬼神」思維。民進黨自詡為海洋國家，但至今學不會與水共生，凸顯缺水問題既是天災、也是人禍。

蔡政府引以為傲的前瞻計畫水環境建設，從2017年4月核定後，預計八年投資 2508億元，號稱要打造「不缺水、喝好水、不淹水與親近水」優質環境，大筆預算 花在開鑿人工湖、聯通大甲大安溪水，或用於改善易淹水地區，還有在都會區打造近水休閒環境，如今各地空有水泥鋪墊的河道，卻未見汩汩泉源。

四年過去，千億餘元預算換來的是全台大旱，結局是留不住水、防不了淹，當初的「夢幻前瞻」形同破功。

去年剛從人民團體「農田水利會」改制公務機關的「農田水利署」，主動請託大甲鎮瀾宮向媽祖祈雨，雖然立意良善，更凸顯政府用水管理的失能。

農業用水占比高、產值低，自然成為政府首要挪用的對象。工業用戶順利讓內部成本外部化，犧牲農民權益，隸屬農委會的農水署卻不吭一聲；下令停灌的農委會主委陳吉仲幾年前還是學者時曾說「不能每次遇到缺水就犧牲農業」，如今聽來格外刺耳。

「天若無雨，人就無步」，早年官員穿喪服祈雨，把大旱歸咎執政失德，向上蒼請罪；旱災缺的不僅是雨水，流失更多的是民心，這次農水署主動祈雨，是否也為政府治水無能向媽祖請罪？