新聞評論／政治算計 從千年藻礁看現代謊言

蔡英文總統2013年參加桃園藻礁活動，親筆寫下「藻礁永存」承諾，環團希望蔡總統一起搶救藻礁。(搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政提供)

搶救藻礁公投 連署告急，國民黨 聲援搶救藻礁後，藻礁公投連署開始升溫，並形成在野藍白黃共挺藻礁、力抗民進黨 的態勢。民進黨秘書長林錫耀說，藻礁是科學議題，不應淪為政治角力；經濟部則連發哏圖強調第三天然氣接收站已避開藻礁，政院更表態唯一支持觀塘三接案，否則將推遲11年，影響供電。

民進黨護航三接的反射動作就是馬維拉。民進黨說，把天然氣接收站蓋在藻礁上是馬政府在2015年核定的開發案，國民黨支持藻礁公投的動機是要重啟核四。不過，拉國民黨墊背，並不能增加民進黨換屁股就換腦袋的正當性；而為了反核四，就可以毀7000年藻礁嗎？蔡政府可以侮辱民眾的智慧，可以踐踏過去的環團戰友，但執政五年了還在馬維拉，玩不膩嗎？

馬維拉不夠，經濟部和中油還連發圖文力稱馬政府接收站規畫232公頃，並包含藻礁區；蔡政府只規畫23公頃，並避開藻礁區。不過學者、環團和公投小組都打臉經濟部和中油的謊言。公投小組指經濟部和中油刻意不提新增填海造地21公頃，加上設置海堤、浚挖航道、迴船池等，總水域面積高達913公頃；學者也估計總破壞面積將達324公頃，而突堤效應則可能影響整個南桃園藻礁。

「蔡政府只規畫23公頃，並避開藻礁區」？騙人、說謊、避重就輕、誤導大眾……，是學者、環團、公投小組和在野黨對蔡政府難得的一致共識。

民進黨說藻礁是科學議題，不應淪為政治角力；但坦承過去與民進黨是盟友關係的藻礁公投領銜人潘忠政卻說，當年時任行政院長賴清德下指導棋，要環評在時間內通過，連環保署副署長詹順貴都不願意背書、因此求去，「這就是政治力介入。」

事實上，賴清德主導的「觀塘換深澳」，不燒「乾淨煤」，只好毀藻礁，就是充滿了政治的計算。但整個算盤撥下來，毀的不只是七千年藻礁；一個中油三接案，寫滿了民進黨的背叛史，為了非核神主牌，蔡政府徹底背叛了環境承諾與環團戰友，只有蔡英文8年前承諾的「藻礁永存」音容宛在。