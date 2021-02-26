我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

新聞評論／政治算計 從千年藻礁看現代謊言

重磅快評
蔡英文總統2013年參加桃園藻礁活動，親筆寫下「藻礁永存」承諾，環團希望蔡總統一起搶救藻礁。(搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政提供)
蔡英文總統2013年參加桃園藻礁活動，親筆寫下「藻礁永存」承諾，環團希望蔡總統一起搶救藻礁。(搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政提供)

搶救藻礁公投連署告急，國民黨聲援搶救藻礁後，藻礁公投連署開始升溫，並形成在野藍白黃共挺藻礁、力抗民進黨的態勢。民進黨秘書長林錫耀說，藻礁是科學議題，不應淪為政治角力；經濟部則連發哏圖強調第三天然氣接收站已避開藻礁，政院更表態唯一支持觀塘三接案，否則將推遲11年，影響供電。

民進黨護航三接的反射動作就是馬維拉。民進黨說，把天然氣接收站蓋在藻礁上是馬政府在2015年核定的開發案，國民黨支持藻礁公投的動機是要重啟核四。不過，拉國民黨墊背，並不能增加民進黨換屁股就換腦袋的正當性；而為了反核四，就可以毀7000年藻礁嗎？蔡政府可以侮辱民眾的智慧，可以踐踏過去的環團戰友，但執政五年了還在馬維拉，玩不膩嗎？

馬維拉不夠，經濟部和中油還連發圖文力稱馬政府接收站規畫232公頃，並包含藻礁區；蔡政府只規畫23公頃，並避開藻礁區。不過學者、環團和公投小組都打臉經濟部和中油的謊言。公投小組指經濟部和中油刻意不提新增填海造地21公頃，加上設置海堤、浚挖航道、迴船池等，總水域面積高達913公頃；學者也估計總破壞面積將達324公頃，而突堤效應則可能影響整個南桃園藻礁。

「蔡政府只規畫23公頃，並避開藻礁區」？騙人、說謊、避重就輕、誤導大眾……，是學者、環團、公投小組和在野黨對蔡政府難得的一致共識。

民進黨說藻礁是科學議題，不應淪為政治角力；但坦承過去與民進黨是盟友關係的藻礁公投領銜人潘忠政卻說，當年時任行政院長賴清德下指導棋，要環評在時間內通過，連環保署副署長詹順貴都不願意背書、因此求去，「這就是政治力介入。」

事實上，賴清德主導的「觀塘換深澳」，不燒「乾淨煤」，只好毀藻礁，就是充滿了政治的計算。但整個算盤撥下來，毀的不只是七千年藻礁；一個中油三接案，寫滿了民進黨的背叛史，為了非核神主牌，蔡政府徹底背叛了環境承諾與環團戰友，只有蔡英文8年前承諾的「藻礁永存」音容宛在。

民進黨 公投 國民黨

上一則

男童彎弓玩射箭 一箭正中7歲弟右臉險瞎

下一則

藻礁公投連署／府院滅火 防燒出另類萊豬風暴

延伸閱讀

農田水利會改制爆民怨 農：民進黨強奪民產 世界大笑話

農田水利會改制爆民怨 農：民進黨強奪民產 世界大笑話
觀察站／短評「藍白合」變「藍白會」 反萊豬公投成合作伏筆？

觀察站／短評「藍白合」變「藍白會」 反萊豬公投成合作伏筆？
增稅籌教育經費 庫比蒂諾學區5月4日公投

增稅籌教育經費 庫比蒂諾學區5月4日公投
萊豬影響？民進黨內部民調 蘇貞昌滿意度死亡交叉

萊豬影響？民進黨內部民調 蘇貞昌滿意度死亡交叉

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

2021-02-19 02:27
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登