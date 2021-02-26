新聞眼╱沒「三接」就缺電？非核神主牌變老鼠藥

藻礁公投連署告急，連署書截至昨天為止只有12.3萬份，近日已在各地發起擺攤連署。圖為大潭電廠外的藻礁。(記者陳正興／攝影)

藻礁公投 牽動府院黨敏感神經，為了連成案都在未定之天的公投連署，已連續多日大動作回應。知情人士指出，三接案早就已經不僅是中油要面對的事，現在的「動員」指示，直接來自經濟部、甚至更高層介入指揮。

說好聽點，「動員」是為了「國家能源問題」，講白了，「圈內人」都清楚，三接蓋不成，非核家園的天然氣 能源配比就達不到，這個缺口綠電補不上、核電被關了，最後只能燃煤燒到飽。對蔡政府來說，這張支票如果跳票，比任何一次跳票都嚴重，神主牌即刻成了老鼠藥。

為了護三接，經濟部想到奇招，拿「護國神山」半導體產業當擋箭牌，字裡行間彷彿告訴民眾「假如燃氣不夠，導致台積電無法開工，都是藻礁公投的錯」、「為了支撐台灣經濟半邊天的半導體產業，只有支持三接、讓大潭電廠三部燃氣機組上線一途」。

看似奇招，梳理邏輯就會發現，明明是綠營堅持關掉核電廠，又不敢增加燃煤機組、同時深知綠能 的無能為力，才「必須把燃氣配比調到最高」；而天然氣幾乎全部仰賴進口，要增加機組，就要更多接收站，這才導致三接只能不顧環團抗議，必須如期完工。

更驚人的事實是，根據「天然氣事業法」，天然氣在2027年安全存量必須達到14天、儲槽容積要達到24天，三接這一階段的工程蓋完，將來勢必還要蓋更多接收站或儲存槽，這次環境生態爭議，不會是最後一次。

這次的事件凸顯了蔡政府能源政策的荒謬，如今甚至把半導體產業命脈都搭在民眾身上；非核家園的坑已越來越大，蔡政府應該拿出肩膀與擔當，而不是只有震怒式澄清、恐嚇式喊話，用破碎的論述欺負社會上不同的聲音。