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抗疫打了勝仗 桃園醫院復原啟動

台灣新聞組╱桃園20日電
歷經群聚事件的部立桃園醫院19日復原重啟，醫護人員開心打了一場勝仗，並和衛福部長陳時中自拍合影。(記者林伯東／攝影)
歷經群聚事件的部立桃園醫院19日復原重啟，醫護人員開心打了一場勝仗，並和衛福部長陳時中自拍合影。(記者林伯東／攝影)

部立桃園醫院群聚事件歷經40天後畫下句點，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦等人昨天參加部桃「復原啟動、防疫歸隊」活動，在場醫護說，「我們打了一場前所未有的勝仗」。陳時中鞠躬感謝各界鼓勵，並向蘇貞昌報告說，指揮中心任務圓滿達成，「我們成功了」。

昨天門診約恢復往日的八成，住院將採一人一室，預計3月全面恢復正常營運，民眾都肯定部桃的努力。部桃復原啟動記者會昨也播映回顧40天抗疫過程的影片，一名確診資深護理師說，1月18日當天獲悉確診，對她和家人是一枚震撼彈，坐上救護車途中，「心中還在否認，怎麼是我？」她很感謝主管與同仁關懷，為她加油打氣。

部桃急診醫學部主任鍾亢說，院內群聚爆發前兩周最緊張，因為染疫安全期需要14天，擔心過程中一不小心就有狀況。由於院內陸續有醫護被隔離，急診部醫護團隊人力是唯一完整的團隊，肩負重要採檢工作，採檢超過上萬次，「全國沒有像我們這麼有經驗的」，還好每一步都有做對，現在的他如釋重負。

蘇貞昌表示，當全世界有1億1千萬人確診、240萬人死亡，台灣卻能正常生活，都是因有偉大的醫護人員在第一線把關，國人同胞全力支持地方、中央合作，台灣才能是亂世中的福地。

台灣 陳時中 防疫

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