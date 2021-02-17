AZ疫苗3月到台 陳時中：明年春節有望出國

16日無新增個案，連續四天掛零，不少民眾把握好天氣到戶外活動。(記者林俊良／攝影)

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚事件已滿35天，昨日無新增本土及境外移入新冠肺炎確定病例，指揮中心指揮官陳時中 指出，台灣 連續四天無新增確診個案，「希望今天能五福臨門」；此外，他首度表示，各國陸續開打疫苗 ，明年春節可期待出國旅遊。

世界衛生組織（WHO）15日批准AZ／牛津疫苗的緊急使用許可，COVAX啟動首波配送。台灣名列COVAX第一波名單，可取得20多萬劑的AZ疫苗，最快3月可拿到首批疫苗，將率先用在第一線防疫人員；陳時中說，正在填寫相關資料。疫情監測組組長周志浩補充，「只要完成某些文件，就可以配送。」

相較南韓預計2月26日開始施打新冠肺炎疫苗，但首批AZ疫苗接種名單排除65歲以上高齡族群。對此陳時中表示，各國不同策略，台灣尚未開打，等到施打時，將根據各國報告及科學資料，由專家做出建議。

各國陸續施打疫苗，以色列接種速度最快，全國約四成人口已接種，據媒體解析認為，這歸功於「軍事化」方式分配疫苗。至於疫苗施打成效，陳時中表示，以色列開打後，疫情嚴重度從原本前二、三名退到第六名，以每百萬人新增案例來看，近14天新增7萬8000人左右，近七日則新增3萬3765人，確診病例減少中，「還要看一陣子才能清楚曲線變化」。

陳時中表示，台灣連續四天無新增確診個案，上次連續六天無新增個案是8月23至28日，最長紀錄是連續13天，「希望繼續維持，尤其是本土案例，因為境外案例比較難掌握」。

全球陸續接種新冠肺炎疫苗，台灣也順利拿到疫苗，在問及明年春節是否有望出國旅遊時，陳時中說，「明年春節可以期待」，不過先決條件是要看病毒變異情況，這是很大的變動因素。