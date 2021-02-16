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外籍生因疫滯台 打黑工求溫飽

記者鄭媁／台北16日電
受新冠疫情影響，不少原定畢業返國的外籍生滯台至今，得靠短期工作或朋友接濟，甚至打黑工謀生。(本報資料照片)
受新冠疫情影響，不少原定畢業返國的外籍生滯台至今，得靠短期工作或朋友接濟，甚至打黑工謀生。(本報資料照片)

新南向政策啟動，東南亞國家來台就讀學生大增。今年受新冠疫情影響，不少原定畢業返國學生滯台至今，寒假期間得靠短期工作或朋友接濟，甚至打黑工謀生，有的則申請延畢求生存。立委呼籲勞動部，研議延長外籍學生工作時數。

其中，為數不少的越南生處境最艱難，因越南鎖國防疫，有人畢業後投靠朋友家，半年還等不到機位，只能留在台灣過年。不過，部分外籍生也認為，台灣疫情控制得宜，他們也希望繼續留下來過寒假，完成學業。

台師大一名法籍學生表示，歐洲疫情嚴峻，留在台灣反而比較安全，這也是他第一次體驗台灣農曆新年氣氛，學校教師在期末還會邀請外籍生一同聚餐，關心大家的學習情況，以及生活上是否需要協助，讓他備感溫暖。

另一名來自蒙古的外籍生則透過臉書求職，盼能利用寒假期間找到短期打工的機會，藉此體驗台灣人情風俗，店家也很熱情提供打工機會。不過，他的陸籍朋友無法取得工作證，找工作處處碰壁，甚至聽聞有人打黑工維生。

依據「就服法」及「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」，外籍學生工作時數現為每周最長廿小時。民進黨立委邱志偉建議，因疫情關係，外籍學生滯台可能需要更多收入，勞動部或可考慮延 長學生工作時數，同時應改善學生打黑工的問題。

民進黨立委羅美玲提到，曾接獲許多馬來西亞學生陳情，完成大學學業想申請研究所，擔心返回馬國更換簽證就無法再赴台，經向外交部、移民署及僑委會協調，最後才以專案方式讓外籍生就地在台更換簽證，確保就學權益。

台灣 疫情 越南

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