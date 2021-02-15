我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2763萬 逾48.5萬死

川普律師慶彈劾案判無罪！斥媒體「分裂美國」

歷史倒帶！于右任老鄉 替監察院身綁黃金運台

記者蔡晉宇╱台北15日電
張其祥（後排右二）留下的新津機場脫險周年紀念照。（圖：張彩玲提供）
張其祥（後排右二）留下的新津機場脫險周年紀念照。（圖：張彩玲提供）

國共內戰末期，國民政府「國庫黃金運送台灣行動」廣為人知，較不為世人所知的是，當年位在南京的監察院，為了保存遷台復院的資金，也曾祕密將黃金運送到台灣；前期作業甚至以人力方式運送，第一批黃金運送者張其祥，為了避人耳目，甚至把黃金綁在身上，堪稱真正的「腰纏萬貫」。

張其祥祖籍山西省，和第一任監察院院長于右任同鄉，出身地主世家，讓他得以在民國初年就受過新式教育，當過小學校長；1937年對日戰爭爆發，張其祥被祖父送到南京的監察院擔任雇員，由於和于右任的地緣關係，當時不少監院職員都是山西籍。

對日抗戰勝利後，國共內戰隨之爆發。國民政府遷台之際，張其祥也隨山西省國大代表及部隊搭船經由海南島輾轉來台，不同於其他人的是，張其祥身負一項于右任親自囑託的祕密任務，負責將監察院在台復院的第一批黃金帶去台灣。

張其祥不只將黃金綁在身上，且為了確保那些黃金送達，在整個運送旅程都不敢洗澡或換衣服，以致後來捆綁黃金的腰部患了嚴重的濕疹，老毛病從此糾纏一甲子，直到90多歲才好轉。

來台後，張其祥在監察院先後擔任錄事、書記、科員、科長、簡任調查專員，1985年退休時為簡任秘書兼室主任。監察院資深職員回憶，張其祥和監院一同走過烽火歲月，有著真正的革命情感，也因為如此，張其祥退休後仍三不五時會到監察院來走走，其聲音宏亮，經常在辦公室聽見中氣十足的人聲，就知道張其祥又來看大家了。2018年，張其祥以102歲高齡辭世。

張其祥女兒張彩玲現仍在監察院服務。張彩玲回憶，以前每聽父親提起這一段搭船抵台的往事，便可以感受到父親對此深感榮耀，因為長官信任他；在當時戰亂的時空下，忠於囑託、完成使命，連腰部因此長年濕疹，也未見抱怨，更繼續為遷台後的監察院效力，畢生奉獻於此，往事歷歷在目，至為珍貴。

台灣 退休 教育

上一則

最貴豪宅賣不掉？ 陶朱隱園「封盤」1年 傳言四起

下一則

大甲鎮瀾宮國運籤出爐 解籤老師：世代交替年是「小吉」

延伸閱讀

不識福禍出糗 其實福禍相倚

不識福禍出糗 其實福禍相倚
黃金鳳尾蝦&鮮肉釀白菇

黃金鳳尾蝦&鮮肉釀白菇
麥當勞再次推出消費者喜愛的辣味黃金鷄塊和辣醬

麥當勞再次推出消費者喜愛的辣味黃金鷄塊和辣醬

黃金珠寶消費券 深圳納入試點

黃金珠寶消費券 深圳納入試點

熱門新聞

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
趙少康接受本報系專訪時表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，年後成立競選辦公室和競選團隊。記者鄭超文／攝影

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

2021-02-08 16:57
雞排妹性騷擾風波延燒至今。圖／本報系資料照

雞排妹控性騷／百人尾牙無人敢舉證 舞者移除打卡自保

2021-02-07 17:27
沈雁驚傳在美辭世，享年60歲。(本報資料照片)

台灣首代玉女「一串心」沈雁在美德州驟逝

2021-02-06 02:30
大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。取自江啟臣臉書

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

2021-02-13 07:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪