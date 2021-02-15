歷史倒帶！于右任老鄉 替監察院身綁黃金運台

張其祥（後排右二）留下的新津機場脫險周年紀念照。（圖：張彩玲提供）

國共內戰末期，國民政府「國庫黃金運送台灣 行動」廣為人知，較不為世人所知的是，當年位在南京的監察院，為了保存遷台復院的資金，也曾祕密將黃金運送到台灣；前期作業甚至以人力方式運送，第一批黃金運送者張其祥，為了避人耳目，甚至把黃金綁在身上，堪稱真正的「腰纏萬貫」。

張其祥祖籍山西省，和第一任監察院院長于右任同鄉，出身地主世家，讓他得以在民國初年就受過新式教育 ，當過小學校長；1937年對日戰爭爆發，張其祥被祖父送到南京的監察院擔任雇員，由於和于右任的地緣關係，當時不少監院職員都是山西籍。

對日抗戰勝利後，國共內戰隨之爆發。國民政府遷台之際，張其祥也隨山西省國大代表及部隊搭船經由海南島輾轉來台，不同於其他人的是，張其祥身負一項于右任親自囑託的祕密任務，負責將監察院在台復院的第一批黃金帶去台灣。

張其祥不只將黃金綁在身上，且為了確保那些黃金送達，在整個運送旅程都不敢洗澡或換衣服，以致後來捆綁黃金的腰部患了嚴重的濕疹，老毛病從此糾纏一甲子，直到90多歲才好轉。

來台後，張其祥在監察院先後擔任錄事、書記、科員、科長、簡任調查專員，1985年退休 時為簡任秘書兼室主任。監察院資深職員回憶，張其祥和監院一同走過烽火歲月，有著真正的革命情感，也因為如此，張其祥退休後仍三不五時會到監察院來走走，其聲音宏亮，經常在辦公室聽見中氣十足的人聲，就知道張其祥又來看大家了。2018年，張其祥以102歲高齡辭世。

張其祥女兒張彩玲現仍在監察院服務。張彩玲回憶，以前每聽父親提起這一段搭船抵台的往事，便可以感受到父親對此深感榮耀，因為長官信任他；在當時戰亂的時空下，忠於囑託、完成使命，連腰部因此長年濕疹，也未見抱怨，更繼續為遷台後的監察院效力，畢生奉獻於此，往事歷歷在目，至為珍貴。