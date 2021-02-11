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台疫苗拼圖2000萬劑到位 學者：網要撒大一點

記者楊雅棠、陳碧珠／台北11日電
庚子年，新冠肺炎肆虐全球，鎖國、封城、限制社交讓人悶了一整年；所幸疫苗相繼問世，讓人稍感寬心。 台北市南門中繼市場昨天一早擠滿採買年菜的民眾，個個口罩戴好戴滿，展現防疫模範生的生活習慣。 總算，來到庚子年的最後一天，熬過今天，相信辛丑年會過得更好。(記者余承翰／攝影)
庚子年，新冠肺炎肆虐全球，鎖國、封城、限制社交讓人悶了一整年；所幸疫苗相繼問世，讓人稍感寬心。 台北市南門中繼市場昨天一早擠滿採買年菜的民眾，個個口罩戴好戴滿，展現防疫模範生的生活習慣。 總算，來到庚子年的最後一天，熬過今天，相信辛丑年會過得更好。(記者余承翰／攝影)

莫德納疫苗計5、6月到貨，國家衛生研究院院長梁賡義昨天表示，在等待疫苗來台的這段期間，除了政府持續邊境管制、個人防疫不鬆懈外，指揮中心仍得維持多方採購策略，「網還是要撒大一點」，與可能性高的疫苗業者持續接觸，對台灣而言，疫苗多重投資是比較有利的策略。

梁賡義表示，指揮中心日前已對外透露，除了已上市三家藥廠，也與跟J&J旗下楊森藥廠、默克（Merk）、諾瓦瓦克斯（Novavax）等藥廠接觸中。他指出，買到莫德納疫苗是一大激勵，但台灣採購疫苗必須繼續努力。

台灣規畫採購新冠疫苗3000萬劑，目前已購買莫德納505萬劑疫苗，加上之前確認的AZ疫苗1000萬劑，自COVAX平台洽談的476萬劑疫苗，國際疫苗拼圖已完成2000萬劑。除國際疫苗，有1000萬劑計畫將向國產疫苗採購。

高端疫苗和聯亞生技分別於去年12月底及今年1月底前通過衛福部食藥署核准，進入第二期臨床試驗，並陸續展開收案和施打。指揮中心指揮官陳時中昨天指出，專家都認為可以高度期待國產疫苗，指揮中心已和其中一家達成共識，會簽500萬劑購買合約，另有500萬劑開口合約，另一家也朝此方向洽談。

上述疫苗並無「輝瑞／BNT」疫苗，陳時中表示，持續在談，並沒有放棄機會。他說，這段期間有許多人來接洽，但不管是任何人，指揮中心皆要求要有最基本意向書、授權，起碼要有母公司來源的文件才會談，否則無法繼續。

陳時中說，去年曾與台灣東洋有多次商討，且要有一定程度授權才會談，「不然就是白談」；雅各臣的狀況則是台方要求要有授權文件，但雙方來來回回幾次，最後雅各臣說無法提出台方需要文件，未進入實質談判。

傳出南非變種病毒造成AZ疫苗有效性下降，若變種問題嚴重，原先的採購協議，包含價格跟數量，是否可以重新再談？陳時中說，之前簽訂的疫苗，因整體科學證據可被接受才採購，合約簽訂無法再改；對於病毒的變異，各國戒慎恐懼，怎麼要施打最有效，還是要專家根據最近資料判定。

疫苗 台灣 陳時中

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