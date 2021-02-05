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新聞評論／「我OK，你先打」 愚民口號遮掩疫苗無著窘境

聯合報社論
台灣官方頻用愚民口號來遮掩疫苗政策的荒腔走板。(本報資料照片)
台灣官方頻用愚民口號來遮掩疫苗政策的荒腔走板。(本報資料照片)

台灣何時能拿到新冠疫苗，一直不樂觀；指揮中心4日宣稱，根據COVAX的分配，台灣能和5至8個非聯合國會員國共分130萬劑，實際數量未知。台灣最近出現一種奇怪的「疫苗無用論」，打著專家的名號要台灣向國際說「我OK，你先打」，意即台灣暫不需要疫苗。這樣的操作，其實只是為掩飾當下四處買不到疫苗的窘境罷了。

疫苗的重要性，對任何國家都是毋庸爭辯的事。去年2月，蔡總統宣布成立「防疫國家隊」，即包括「疫苗國家隊」。年中，閣揆蘇貞昌強調，台灣疫苗研發要比其他國家更快、更好。副總統賴清德則以球賽比喻疫情，說能否守住下半場，得靠疫苗。衛福部長陳時中也說，防疫已通過期中考，但「期末考要靠疫苗」。這能說疫苗不重要嗎？

但隨著疫苗研發及採購失利，陳時中和一些防疫專家陸續改口。去年9月本土疫苗研發確定延宕，陳時中說「台灣有等的本錢」。近期外購疫苗不順，他說「疫苗無助疫情減緩，反而可能引起一波升溫」，還說「打疫苗還是會染上病毒，而且不知道致病率和傳染率」。言下，彷彿施打疫苗無濟於事，反而會擴大疫情。

為了遮掩疫苗無著的窘境，綠營及側翼趁機發動了「我OK，你先打」的愚民大內宣，甚至喊話：「疫苗來了你敢打嗎？」還反責要求盡快取得疫苗的人「別有用心」。其理由堂皇，意謂台灣目前能有效防疫，不需要疫苗；而且疫苗效力不明，打了未必有效，還可能有害。

這樣的輿論操作，人們並不陌生。去年在「口罩之亂」中，民進黨也曾發起「我OK，你先戴」的攻勢，政府還一改要求民眾戴口罩的政策，呼籲「若沒有需要，就不必戴口罩」。當時，前總統馬英九戴口罩出現在公共場合，還遭蘇貞昌批評，並遭網軍霸凌。說穿了，高呼「我OK，你先戴」，只是為掩飾政府強徵口罩卻又分配不足的窘狀，而不是基於什麼仁心善念或禮讓之儀。

這次疫苗的「我OK，你先打」如出一轍，是因為政府的疫苗政策在台灣研發或國外採購雙告落空的情況下，刻意降低疫苗的急迫性和重要性。問題是，口罩和疫苗是截然不同層級的事，口罩只是基本的公衛措施，疫苗才是終極有效的防疫保護。但民進黨卻拿口罩那套戰術來對付疫苗缺貨，這想要愚弄誰？

不僅如此，陳時中的說法，也是顛三倒四自相矛盾。試想，陳時中說各國疫苗效力不明，但衛福部卻要讓本土疫苗做完二期臨床、不做第三期實驗就上市，豈非更效力堪虞？說台灣疫情並不嚴重所以打疫苗並不迫切，但全球四、五十國已經施打疫苗，屆時國際間皆具備免疫力準備開放國境，台灣要怎麼辦？繼續鎖國嗎，或者國民繼續被他國封鎖？

近日，陳時中開始將買不到疫苗的責任推給「大國超買壟斷」，或歸咎於購買訊息「見光死」。但追根究柢，疫苗政策荒腔走板，主要是陳時中率領的防疫團隊決策失誤。一開始，押寶本土疫苗，卻未積極推動。到了必須外購時，卻遲不出手，又炒作反中，否決了原本買得到的疫苗。之後還想抄近路越過合法代理商購買，卻無法如願，最後只能用談判過程「必須保密以免破局」來搪塞。迄今，藉口用光了，只好以「疫苗無用論」來轉移焦點。

盡早取得疫苗的時機已過，如今路已越走越窄。陳時中如今只能務實面對問題，不要再用口號愚民，不要再把責任推給外力，先好好解決一線醫護人員的疫苗問題再說。

疫苗 台灣 陳時中

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