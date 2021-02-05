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曾叫價1.2萬人民幣、今年僅731元台幣…政治人物春聯 馬英九最搶手

記者周志豪／台北5日電
前總統馬英九（前右）與國民黨立委蔣萬安（前左）。（中央社）
前總統馬英九（前右）與國民黨立委蔣萬安（前左）。（中央社）

春節將屆，政治人物印製春聯供民眾索取、拜年搏感情。但因人氣不同，各自春聯在網拍市場行情落差不小。截至目前為止，前總統馬英九牛年春聯仍最搶手，每幅最高叫價731元（台幣，下同，約合26美元），更是淘寶網上唯一拍賣台灣政治人物春聯。

只不過與2019年相較，當時馬英九春聯在國內每幅曾叫價888元台幣，大陸淘寶網更訂價一幅賣1萬2299元人民幣，今年「拍賣市況」還是低迷不少，多少反映當前景氣狀況。

相對藍營，綠營「春聯經濟學」也有看頭，綠營政治人物春聯中，「港湖胖虎」、民進黨立委高嘉瑜超車竄起，今年度春聯每幅叫價109元，親筆簽名款更要350元。蔡英文總統與副總統賴清德聯名春聯也叫價每幅275元。

至於台北市長柯文哲，今年度「人贏富貴、扭轉乾坤」春聯網拍價每幅則落在10至102元之間。

前總統馬英九牛年春聯仍最搶手，每幅最高叫價731元。（取材自蝦皮購物）
前總統馬英九牛年春聯仍最搶手，每幅最高叫價731元。（取材自蝦皮購物）

盤點Yahoo、露天拍賣、蝦皮購物、淘寶網四個拍賣網站，台灣政治人物藍營部分，馬英九「心天之心平常心、樂天之樂金牛樂」春聯一枝獨秀，每幅叫價1元至630元，淘寶網每幅更喊67至169元人民幣。

此外，國民黨主席江啟臣今年「牛轉乾坤、奮啟新局」春聯每幅網拍叫價30元，青壯派立委蔣萬安「牛轉乾坤」春聯則每幅叫價25元，與其他市議員聯名款則僅要10元。

綠營政治人物中，蔡總統與賴清德聯名「牛轉乾坤」春聯，網拍價一幅叫價30至275元不等，若附上一元福袋、「牛轉乾坤」紅包袋，則有60至195元不等拍賣價位水平，而與民代聯名款春聯，每幅則僅要價35至100元。

引發討論的高嘉瑜今年「恭賀新禧」春聯，目前網拍價每幅約30至109元不等，有高親筆簽名春聯，每幅拍賣價更是300元「保底」，最高喊價350元。至於立法院長游錫堃今年「平安順興」春聯，每幅則叫價20元。

拍賣 馬英九 台灣

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