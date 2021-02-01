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10萬輝瑞疫苗2/4抵台？ 陳時中否認：若有會公布

台灣新聞組／台北1日電
有消息指10多萬劑輝瑞疫苗預計4日運送到台，但指揮中心否認。圖為研究人員測試疫苗。（取材自臉書）
有消息指10多萬劑輝瑞疫苗預計4日運送到台，但指揮中心否認。圖為研究人員測試疫苗。（取材自臉書）

歐盟日前發布出口禁令，新冠疫苗何時來台引發關注。本報系聯合報獲得獨家消息，指揮中心已透過在美外交途徑，取得10多萬劑輝瑞疫苗，預計2月4日由阿聯酋航空運送到台；對此，指揮中心今早召開記者會否認，「各方都有在洽談中」，相關時程確定的會大家報告，優先族群沒有變，還是醫護。

有關輝瑞疫苗將於近日運送抵台消息，指揮中心發言人莊人祥昨回應，「如果有就來」、「真的有的話，會盡快對外公布。」莊人祥指出，今天下午民航局確實針對冷鏈設備等議題，邀請專家舉辦內部會議，但這是早就排定好的議程。

據了解，台灣首批新冠疫苗，數量不多，僅有十幾萬劑，為輝瑞疫苗。至於十幾萬劑疫苗，醫護人員將為優先施打對象，重點為桃園地區的醫護人員。

但指揮中心今早針對報導內容召開記者會澄清，指尚未接獲任何洽購疫苗廠商通知確切的航班抵台資訊，一旦確定可獲得疫苗數量及進口期程，將依傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)訂定的實施對象優先順序及疫情進展，對外公布接種作業執行方案。

歐盟針對英藥廠與牛津大學所合作之疫苗發布出口管制，恐將衝擊指揮中心原訂今年3月取得疫苗計畫，指揮官陳時中昨表示，尚未接獲歐盟限制疫苗出口的消息，但確實部分藥廠交貨情況不如預期，按照契約若未能履約，則不得出貨給其他國家，因此確實可能延遲出貨。國家衛生研究院院長梁賡義說，已知幾個廠商交貨數量不如預期，後續影響還需要觀察，但這對於台灣目前疫苗採購談判，應不致有太大影響。

部立桃園醫院爆發群聚感染，19人確診，其中案90在桃園另一家醫院感染病毒，陳時中指出，案908於1月23日陪同母親就醫，案908母親檢驗結果為陰性，但屬個案密切接觸者，須採檢，同住家人均須居家隔離。

疫苗 歐盟 台灣

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