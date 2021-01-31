摩洛哥式頹屋無益金門 學者談修復：多露壁磚 保留原貌

金門縣政府進行頹屋整理，除了摩洛哥的三合土牆面外，現在也保留越來越多原始牆面。(圖：金門縣政府提供)

「沙美摩洛哥是網紅取名的，結果竟變成金門特色！」金門大學建築系系主任曾逸仁說，網紅只看到表面，提高了地方知名度，卻無法凸顯金門的建築與文化之美，且縣府早期的頹危屋修築工法，牆壁限高1.2公尺，以上全拆了，這種工法對環境不友善，對聚落風貌的維護也非最佳解決方式。

曾逸仁強調，頹屋的整理，是為適當保留其主要構造，透過加固、整理、利用的保存思維，兼顧安全下盡量保留最多構造與材料，讓建築未來有機會可原貌修復；不過早年縣府卻連牆體、屋頂都拆，頹屋牆壁一律限高1.2公尺，然後大量用水泥覆蓋。

他說，早期的作法讓很多具有閩南傳統建築意象及聚落風貌都不見，後來縣府改變工法，少拆除多加固及減少水泥使用，不過「絕大多數都拆光了」。他建議，廠商施工時，應減少將三合土塗抹在傳統磚石牆面，讓傳統灰壁、紅磚與石構造多露出，才能保有原有風貌。

陳姓文化工作者也說，「沙美摩洛哥」紅了後，現在各鄉村都出現摩洛哥式的整理，這不是很好處理頹屋的方式，來朝聖的觀光 人潮，卻對金門原貌一無所知，希望公部門處理頹圮屋修復工 作時，能有更完整規畫。