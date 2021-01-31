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同待候診區20分鐘染疫 桃醫群聚延燒第二家醫院

台灣新聞組／台北31日電
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚延燒，目前部桃已累計19人確診，且平鎮某醫院也出現院內感染。（記者余承翰／攝影）
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚延燒，目前部桃已累計19人確診，且平鎮某醫院也出現院內感染。（記者余承翰／攝影）

衛福部桃園醫院新冠群聚戰線延燒，昨天新增本土病例案908因為陪媽媽在「桃園另外一家醫院」看病，與案889同處一候診區被確診，兩人接觸僅20分鐘就被感染，使這家醫院成為桃醫群聚引發的第二家院內感染醫院，指揮中心強調「還在防火牆內，疫情未升級」。

但專家認為，疫情已擴及第二家醫院群聚，加上案863家戶群聚增加，社區風險提高，中央原本檢測、追蹤、隔離的作法，恐還有縫隙得補。    

陳時中說明，案908為50多歲男性，1月23日陪伴母親到桃園平鎮某醫院看病，當時案889也在該院，兩人曾在同一候診區，時間約20分鐘。但案908的母親其實與案889距離更近、待得更久，目前母親採驗為陰性。

陳時中表示，案908陪媽媽就醫過程，均戴著口罩，1月26日經衛生局通知隔離，1月29日擴大檢驗確診，他於1月26日至29日都在居家隔離中，屬無症狀感染者，採檢確定日為發病日，前推兩天視為可傳染期，「而這兩天已經居家隔離，但相關家人仍會檢測。」

和平醫院急診室前主任張裕泰表示，桃醫院內群聚事件，院內似乎已看見停損點，但周邊卻不斷冒出星星之火，就怕一不小心足以燎原。指揮中心一開始提出5000人普篩，沒想到後續卻縮水，指揮中心仍堅守「追追追」的方式，先有確診者再匡列、採檢，這對於潛在的無症狀感染者而言，恐是一大漏洞。

張裕泰說，如今病毒幾乎難以掌握，案908也不一定是在平鎮某醫院被感染，也可能是社區感染，甚至可能在平鎮某醫院接觸其他感染者。為確保平鎮某醫院不釀成第二間桃醫，應對院內的醫護、就診者、陪病者全篩，確認感染源，若不幸有人確診，至少能及時阻止再擴散下去。

陳時中 檢測 疫情

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