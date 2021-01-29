我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

台幣狂升 央行理事憂荷蘭病衝擊傳產

記者陳美君、沈婉玉／台北29日電
電子出口旺，傳產卻承受巨額匯損。央行理事示警，台幣強升像染「荷蘭病」。(本報資料照片)
電子出口旺，傳產卻承受巨額匯損。央行理事示警，台幣強升像染「荷蘭病」。(本報資料照片)

中央銀行理事示警，當前新台幣匯率升值，和當年的「荷蘭病」（Dutch Disease）背景相似，雖因電子業出口暢旺而導致新台幣劇升，但要小心不要因此導致其他出口產業喪失國際競爭力，對長期產業結構產生影響。

央行昨天公布去年12月17日理監事會議議事錄摘要，多位理事關注新台幣匯率升值的問題。有位理事指出，新台幣匯率升值對經濟有正、負兩面影響，有人將因此損失，也有人因此得利，央行匯率政策不可能讓所有人都滿意，央行應以整體經濟福祉為考量。

一名理事示警，當前新台幣升值情況，和當年「荷蘭病」背景有些雷同。荷蘭於1960年代發現北海天然氣後，出口巨幅擴增，荷蘭幣大幅升值，導致傳統產業喪失國際競爭力，加速去工業化。

目前台灣因半導體及資通訊產業出口暢旺，貿易順差持續擴大，導致新台幣強勢升值，但將不利其他產業。央行應思考此對台灣長期產業結構的利弊，並就貿易順差規模、來源、組成內容與各產業占比等，全方位思考匯率政策。

有位理事也關切近期新台幣匯率升值對傳統產業的影響，央行應持續努力協助傳統產業。另位理事更提醒，國內企業在國際市場面對不公平補貼國家，加上區域經濟整合競爭及新台幣匯率升值，使中小企業經營困難。

他指出，長期而言，當一國經濟結構調整完成，經濟成長率上升，匯率自然就會升值，但升幅須合理。儘管新台幣匯率升值各有利弊，短期間央行仍應關注新台幣與其他貿易對手國匯率的相對走勢，政府應提供中小企業支持政策。

熟悉總體經濟的財經官員分析，近年新台幣匯率升值，除電子業出口暢旺，還包含新冠肺炎疫情下，美國無限QE導致的外溢效果，例如國際油價下跌，使進口原油買匯需求大降，出口旅遊人口驟減，出境買匯需求幾乎歸零，也是造成新台幣強升主因。

因此，近年新台幣強勢比「荷蘭病」背景更複雜，但這波新台幣升值和「荷蘭病」也有相似之處，那就是新台幣強勢，確實導致傳產等其他產業產生巨額匯損而叫苦連天。

匯率 央行 台灣

上一則

台豬肉品銷陸港澳占近9成 陸下禁令農委會竟稱「沒影響」

下一則

疫情阻出國 台灣放寬海外學歷認證

延伸閱讀

頭大！英國破10萬人新冠不治 英相強生：我負全責

頭大！英國破10萬人新冠不治 英相強生：我負全責
荷蘭10城市「反宵禁」示威 燒車、闖店家…240人被捕

荷蘭10城市「反宵禁」示威 燒車、闖店家…240人被捕
勾結台毒販 亞洲毒王「三哥」荷蘭落網

勾結台毒販 亞洲毒王「三哥」荷蘭落網
荷蘭反防疫示威爆警民衝突 逾240人遭捕

荷蘭反防疫示威爆警民衝突 逾240人遭捕

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…