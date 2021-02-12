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Siri也要講台語！蘋果在日本找台語流利工程師設計軟體

台灣新聞組／台北12日電
蘋果公司在日本橫濱的團隊近來刊出徵才訊息，要找能說台語的工程師，目的是要讓Siri會聽也會講台語。(Getty Images)
蘋果公司在日本橫濱的團隊近來刊出徵才訊息，要找能說台語的工程師，目的是要讓Siri會聽也會講台語。(Getty Images)

蘋果電子產品的使用者，可以利用Siri對話互動以獲取想要的資訊，近期蘋果公司在日本橫濱的團隊刊出徵才訊息，要找能說一口流利台語的工程師，目的就是要讓iOS系統的人工智慧助理軟體Siri會聽也會講台語。

中央社報導，Siri也能提供撥打電話、傳送訊息、設定鬧鈴等各項功能服務。Siri支援國語、英語、法語、德語、日語等多國語言，但沒有包括台語。

蘋果在日本橫濱的團隊刊出職缺訊息，招募人工智慧（AI）和機器學習（ML）領域的語言工程師，且這名工程師還要會說一口流利台語，因為團隊的目標就是要教Siri會聽也會講台語。

根據蘋果的徵才網頁內文，位於日本神奈川縣的蘋果橫濱團隊主要負責Siri的開發，教Siri如何理解和使用新語言是團隊的主要目標。

網頁內文寫道：「我們正在尋找一位有上進心且能說台語的工程師，要具備強大的軟體工程技能，並對外國語言和文化有著高敏感度。」

根據蘋果的徵才條件，工程師除了要說一口道地流利的台語，也要能在英語對話的環境中工作，同時具備強大的軟體工程基礎技能，並精通至少一種物件導向程式語言。

蘋果 日本 人工智慧

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