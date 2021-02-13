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「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

記者陳宛茜／台北13日電
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

國立故宮博物院珍藏了十幅明太祖朱元璋的「醜像」，畫中的開國皇帝朱元璋不是臉上長滿麻子，便是臉型扭曲、尖嘴如豬、下巴突起。故宮小編曾將這些畫作成「有志(痣)青年」放上網站，大陸電影也曾拿此取笑，網友引為奇談。故宮北院元旦開展、展期至4月初的帝后畫像展「權力的形狀」，首次展出此一「史上最醜皇帝畫像」—明太祖坐像。

「權力的形狀—南薰殿帝后像」精選清代紫禁城南薰殿收藏的帝后像25張，從夏禹王、唐太宗到宋元明等朝代的皇帝與皇后。開幕第一天便吸引不少觀眾「面聖」，許多人看到明太祖朱元璋長滿麻子的「醜像」，大呼「醜爆了」，但還是看得津津有味。故宮另外收藏兩幅明太祖「正常」的畫像，像中的明太祖儀表堂堂、臉上一顆麻子都沒有。展場特地將俊、醜兩張畫像並列，「醜像」顯然更受觀眾歡迎。

故宮收藏了十幅明太祖朱元璋「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出其中...
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出其中一幅。（圖：故宮提供）

此批奇特的帝王「醜像」引來眾多學者好奇，運送故宮國寶抵台的故宮耆老索予明、故宮前書畫處處長王耀庭都曾撰文研究。歷年學者研究總共有三種說法，一是「異相說」—被畫成豬嘴、麻子臉的朱元璋，在古人眼中其實是「天生異相」、天命所歸，長相奇醜反而是「神化」的象徵。

第二種說法是，明太祖微服出巡時，為了混淆視聽，故意請畫師繪製奇形怪狀的「異相」流傳民間、避免遭暗殺。第三種說法則認為，故宮所藏皆為清宮舊藏，這些明太祖「醜相」是清朝為了醜化前朝皇帝的「再創作」。

「權力的形狀」 中有醜得嚇人的皇帝，也有美得驚人的皇后。如宋朝開國皇帝趙匡胤之母宋宣祖后的畫像，太后穿著的織花半透明裙襬長到拖出畫外，不輸英國戴安娜王妃大婚時穿著的絕美8公尺婚紗裙襬。宋光宗后在畫像中身穿深藍色褘衣、頭戴兩千顆珍珠打造的皇冠，臉上還貼上珍珠。去年大陸夯劇「清平樂」中，女主角江疏影飾演的曹皇后，封后時所穿服飾便考證自這幅畫像。

宋光宗后在畫像中頭戴2000顆珍珠打造的皇冠，臉上還貼著珍珠。去年大陸夯劇「清平...
宋光宗后在畫像中頭戴2000顆珍珠打造的皇冠，臉上還貼著珍珠。去年大陸夯劇「清平樂」中，當紅明星江疏影飾演的曹皇后，封后時的服飾便考證自這幅畫像。（圖：故宮提供）

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