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把金庸書房移到台灣 遠流盼企業合作

記者陳宛茜／台北13日電
金庸博學多才，書房裡有上萬本書（圖，王榮文提供），也有多張CD甚至是黑膠唱片，這批收藏可望來台供金迷珍藏研究。
金庸博學多才，書房裡有上萬本書（圖，王榮文提供），也有多張CD甚至是黑膠唱片，這批收藏可望來台供金迷珍藏研究。

真理大學換鎖阻止作家張良澤進入其一手創立的文學館，引發關注。近年大學成為台灣保存史料文物的重要據點，但問題也頻傳。文訊雜誌總編輯封德屏表示，大學常因校長更迭理念不同，影響文物的長期保存。遠流董事長王榮文日前爭取到一批金庸文物，朋友建議他捐給大學收藏，但他認為大學資源有限無法長期妥善保存，希望有企業挹注資源，或是企業和大學合作收藏。

公部門收藏空間有限，許多無法進政府典藏空間收藏的史料轉進各大學，如此次引起爭議的真理大學「台灣文學資料館」。但大學人力物力有限，保存史料問題頻傳，北藝大保存的音樂家李哲洋史料，去年便發生遭水淹損毀的憾事。

杭州、香港都有金庸紀念館。王榮文認為，金庸生於大陸、在香港創立事業，但台灣是金學發揚光大的關鍵地，也應設置金庸紀念空間，因此說服金庸遺孀將金庸書房的擺設、書籍、文獻等移到台灣收藏，目前正在尋覓收藏方式。這批文獻包括金庸創立明報時的帳本、上萬本金庸藏書、書信與黑膠唱片等，相當珍貴。

王榮文觀察各大學保存史料的成績，認為東華大學的「楊牧書房」與政大的「陳芳明書房」最完善，從空間到活動規畫都相當用心。他認為，這是因為這兩間「書房」都有企業贊助。文訊雜誌保存的一甲子台灣文學史料，近年也得到企業贊助。封德屏分析，大學每任校長對文物館的看法和支持不同，影響史料保存的一貫性，真理大學便屬此例。但企業贊助除了資源足夠，也有明確契約與規畫，反而能妥善保存史料。

金庸博學多才，書房裡有上萬本書，也有多張CD甚至是黑膠唱片（圖，王榮文提供），這...
金庸博學多才，書房裡有上萬本書，也有多張CD甚至是黑膠唱片（圖，王榮文提供），這批收藏可望來台供金迷珍藏研究。
金庸博學多才，書房裡有上萬本書，也有多張CD甚至是黑膠唱片，這批收藏可望來台供金...
金庸博學多才，書房裡有上萬本書，也有多張CD甚至是黑膠唱片，這批收藏可望來台供金迷珍藏研究。（圖：王榮文提供）

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