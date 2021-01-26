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決策慢挨批 陳時中：檢討我本來就應該

台灣新聞組／台北26日電
指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）
指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

衛福部桃園醫院感染範圍擴大，而指揮中心將全院區列為紅區的動作，比桃園市長鄭文燦的建議整整慢了72小時，專家學者質疑指揮中心有輕忽之嫌。指揮官陳時中表示，「任何人要來檢討我，本來就應該」，但現在的敵人是病毒。

台灣中央疫情指揮中心24日晚上臨時舉行記者會，宣布桃園醫院全院區為紅區，擴大隔離。事實上，桃園市長鄭文燦早在21日上午就曾說，為確保風險降到最低，只要是6日起在桃園醫院住院、轉院的患者與陪病家屬，都要居家隔離。指揮中心反應比鄭文燦的建議慢了72小時。

鄭文燦21日上午建議後，指揮中心指揮官陳時中在當天下午記者會中表示，紅區191人風險高一定居家隔離，綠區風險相對低，會再討論決定是否居家隔離。鄭文燦當天的「擔心」，因為陳時中當下沒有採納，於是就成為「啞彈」。

但疫情變化似乎超出指揮中心的掌握。因為案889與案890確診，感染源不明。行政院緊急舉行防疫會議，採納了鄭文燦主張，陳時中改口宣布擴大隔離。短短4小時內，就將「有確診才要提升綠區為紅區」改為「全住院大樓皆列為紅區」。

然而在一開始傳出綠區有確診個案，便有專家建議應全數列紅區，也有專家建言應擴大對醫護採檢。因此外界質疑，桃園醫院疫情的發展被許多專家料中。

陳時中表示，有人有先見之明，有人有後見之明，都各有高明之處。現在正遭受病毒攻擊，希望大家不要繼續傷害，這些都沒有意義。

陳時中強調，醫護正在第一線抵抗病毒，全民應做醫護後盾，事後可以好好的檢討。但現在大家應做好自身防護，互相攻擊、比誰有先見之明都沒有意義。

陳時中也自稱「察納雅言，有則改之，無則勉之」，很多爭議或決策點，任何人要檢討他，本來就是應該。他說，自己身上背著很多箭靶，早就有覺悟，不會因為被射箭就有怨言，但還是要呼籲現在敵人是病毒，「檢討可以稍歇」。

桃園醫院疫情升溫，有立委建議可考慮指揮體系升級，指揮官陳時中說，指揮中心視情況考量升級，目前仍屬「零星社區感染階段」，一旦到了「持續性或廣泛性社區傳播階段」，就會啟動升級。據了解，目前指揮中心體系將維持現狀，短期內不會再升級。

陳時中 疫情 台灣

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