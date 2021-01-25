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桃醫群聚1確診感染源不明 隔離5000人、全院列紅區

台灣新聞組／台北25日電
部立桃園醫院群聚感染再添兩名確診者，全院均列為紅區，近5000人居家隔離。（記者曾原信／攝影）
部立桃園醫院群聚感染再添兩名確診者，全院均列為紅區，近5000人居家隔離。（記者曾原信／攝影）

衛福部桃園醫院疫情延燒擴散，昨再新增案889與案890等兩名為夫妻的確診者，累積15人染疫。疫調顯示，案889為60多歲男性，1月8日至11日因病住院，樓層為12樓Ａ區，警戒等級為綠區，無須檢驗，不料卻確診且感染源不明，指揮官陳時中昨下午兩點記者會稱「案889為需要提高警覺的個案」，12樓「綠區變紅區」，不料，四個小時後，又緊急舉行記者會，宣布桃醫全院均為紅區，擴大居家隔離範圍，初估近5000人之多。

來源：聯合影音網

陳時中晚間記者會上，緊急要求在1月6日至19日期間，桃醫出院病患及其同住者、陪病者及其同住者，還有案889就醫時相關接觸者，從昨晚6點起，不要外出，即日起全數列入居家隔離，必須至出院後滿14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行七天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

行政院長蘇貞昌昨在行政院召開防疫會議，與陳時中、專家會議召集人張上淳，會同經濟部、內政部、交通部、警政署、疾管署，就專家小組意見作成結論；並在會後致電蔡英文總統，報告會中三點決議：第一，由指揮中心回溯接觸者，增列居家隔離對象範圍；第二，由警政與民政系統全力支援後續疫調與通知，在最快速度下完成擴大防護網；第三，他親自聯繫桃園市長鄭文燦，鄭向他表示，桃園市府將全力配合指揮中心，提供所有防疫人員和隔離檢疫者最大的協助。

自主管理估逾2萬人 創紀錄

陳時中在昨天首次記者會時已強調，「現在情況沒有放鬆本錢」，2月4日是重要觀察點，除非再出現確診者，否則不會將醫院綠區全都變成紅區。但短短四個小時出現重大轉折。

陳時中晚間解釋，案889確診，住院時人在綠區，目前找不到感染源，這代表警訊出來了，風險升級，所有專家以及防疫人員均認為有必要建立更完整的防火牆，已經沒時間等到核酸檢驗與血清檢查報告出來，必須在釐清感染源之前，先進行大規模的居家檢疫行動，才能將社區風險降至最低。

此外，即日起，在健保雲端提示增列自1月6日起曾至桃醫門急診就醫病人及工作人員，除了必須自主健康管理，健保卡註記後，也讓其他醫療院所提高警覺。保守估計，自主健康管理人數可能超過兩萬人，創下疫情以來最高紀錄。

指揮中心發言人莊人祥表示，案889與案890相關接觸者仍在疫調中，初步足跡調查，這對夫妻常與朋友打乒乓球，已匡列一名球友，也曾在外面吃過兩次飯，正在確認時間與地點。

部立桃園醫院群聚感染再添兩名確診者，24日不少民眾前往醫院接受篩檢。記者曾原信／...
部立桃園醫院群聚感染再添兩名確診者，24日不少民眾前往醫院接受篩檢。記者曾原信／攝影）

陳時中 防疫 疫情

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