擴大匡列 桃市民爆氣：這就是我們新年禮物？

桃園仲平黃昏市場24日經過消毒，但仍影響買氣，傍晚時客人稀少，民眾入內皆戴著口罩。（記者曾原信／攝影）

中央疫情 中心昨晚宣布擴大居家隔離，一口氣匡列5000人，各界譁然。有人說桃醫疫情迄今逾兩周，若有不適早已浮現，不知擴大匡列標準決策是怎麼形成的，李姓市民爆氣大罵，不該出現的狀況都被楊志良料中了，「這就是我們的新年禮物？」

昨天收到通知的被隔離者直呼「很錯愕」，接到電話當下腦中一片空白，完全不敢置信。「過年快到了，隔離後家事誰做、誰去買菜？為什麼不早通知，現在提心吊膽」，陳姓市民說，事發迄今兩周，工作、生活接觸的人不勝其數，現在「亡羊補牢」要怎麼補？不少人家住桃園、工作在雙北，這麼說「雙北也有潛在風險」。

李姓市民說，他因和桃醫上班的親戚同桌吃喜酒，疫情後他雖未被匡列自主管理，但主動「蝸居」家中10天，期間推掉聚會，連好友母親過世都不敢去悼唁。

「哪有這種臨時通知的，都和家人生活這麼多天了…」61歲邱姓婦人因母親心臟等疾病住進桃醫，雖有外籍看護照顧，但1月12日到13日她都有到病房陪伴母親，每天陪伴五到六小時，目前還沒收到隔離通知，直呼「都這麼多天了，如果染疫都傳染給家人了」。

中央詢問專線1922昨晚補充人力仍然被打爆，桃園衛生局專線增人也接不完湧入的電話，桃園市長鄭文燦說，衛生局會連夜作業。民政局表示，「居家隔離的人數從沒這麼多過」，民政局已緊急畫，做好作戰準備。市府表示，今天防疫 會議會再加入其他局處團隊協助因應。

新光醫院內科部主任、感染科主治醫師張藏能提醒，擴大隔離可以透過健保 紀錄，找到住院以及就診過的病患，但探病、陪病者，藥商、送貨員等卻很難追蹤，可能成為潛在破口，未來幾天是關鍵。

桃醫病患 就醫先上平台諮詢

因應群聚感染擴大，疫情指揮中心昨宣布擴大「桃醫專案」，曾在桃醫就醫者或陪病者，需先透過遠距「檢疫民眾緊急醫療線上諮詢平台」諮詢後，由衛生局安排醫院及動線後再就醫；至於協助收治或診治桃醫病患的醫療院所，則將給予診療費、處置費等加成獎勵。