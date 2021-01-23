大陸若送疫苗要不要？柯文哲：3月恐掀台灣政治攻防

台北市長柯文哲。(記者鍾維軒／攝影)

台灣疫情 升溫，桃醫疫情緊繃，過去曾參與抗煞的專家提醒，新冠疫苗 爭取必須加速，台北市長柯文哲近日預測，疫情要到8月才會有所停歇，但從3月起，疫苗將會成為台灣政治攻防焦點、意識形態之爭，若台灣採購歐美疫苗不順利，大陸願免費釋出疫苗，到時台灣就會陷入焦慮。

中國時報報導，疫情爆發至今，歐美各國相繼完成疫苗研發，並開始為民眾注射，柯文哲說，以色列已約20%總人口施打疫苗，依此速度，以色列將會是全世界第一個脫離疫情的國家，他強調，目前只有打疫苗才能解除疫情對政經社會的影響。

柯文哲認為，疫苗現在掌握在先進國家手中，等3月其他國家開始施打時，「我們這邊就有壓力了」，若大陸說要免費送疫苗給台灣，台灣會陷入焦慮，對於是否接受勢必再掀一波論戰，甚至演變成政治攻防焦點、意識形態之爭。

本報系聯合報報導，陳時中坦言，台灣採購新冠疫苗確實遇到一些阻礙，「但我們並沒有被BLOCK掉（截斷），還是有一定量的疫苗可進來。」

針對大陸疫苗，陳時中說，現在不是台灣要不要的問題，法規上，只要是大陸貨，台灣就不准用；而且也沒查過大陸疫苗廠製造流程。