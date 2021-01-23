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桃醫疫情外擴 「採檢、清空」雙重挑戰

台灣新聞組╱台北23日電
仍有民眾陸續接獲通知，22日到桃醫急診室外的檢疫站採檢，其中有部分為桃醫內部工作人員。(記者余承翰／攝影)
仍有民眾陸續接獲通知，22日到桃醫急診室外的檢疫站採檢，其中有部分為桃醫內部工作人員。(記者余承翰／攝影)

衛福部桃園醫院群聚感染擴大社區感染再添兩例，專家提醒，案881是這波院內感染中首例患者染疫，照顧他的女兒也確診，顯示病毒已往外擴散，不僅是桃醫相關醫護人員及家人、看護等，住院患者與家人也是染疫高風險族群，考驗指揮中心這波擴大採檢、清空回溯的防堵能力。

高齡90多歲老先生染疫，創下本土案例年齡最高紀錄，由於其Ct值才15，曾參與過SARS防疫核心工作的感染症專家憂心，這代表病毒量有10的7次方到9次方。

林口長庚副院長邱政洵提醒，新冠病毒狡猾多變，密集接觸的定義要重新調整，特別是家人，無論有沒有超過15分鐘以上近距離接觸，都該高規格匡列。

感染症專家則提醒，傳染風險與病毒量多寡有關聯，除了案881的Ct值15，護理師案863的先生及女兒，即案864及案865，Ct值分別也是15、14，都是高風險族群，考驗指揮中心這波擴大採檢、清空回溯防堵能力。

另外，由於本土疫情升溫，雙鐵紛紛祭出防疫加強措施，即日起台鐵車站大廳暫停或延期租借、飲食群聚，高鐵也即刻封閉飲水台，各航空站國際航線也畫定入境旅客活動區域等，若旅客未依規定安排檢疫居所，最高可開罰台幣15萬元。

桃機表示，因應春節前的返台高峰期，出入口將從63個減為20個，並落實門禁管制。另為加速疏運，調度逾900輛防疫計程車、防疫租賃車及防疫巴士，載運旅客前往指定地點或防疫旅館。當有大量入境旅客排隊候車時，適時開啟第二上客處，並與交通業者建立尖峰時段車輛備援調度機制，協調松山機場增援100輛防疫計程車、租賃車業者加派100輛防疫專車協助，提升相關疏運能量。

新冠肺炎本土疫情升溫，台鐵宣布多項防疫新措施，即日起車站群聚活動及租借全面暫停，...
新冠肺炎本土疫情升溫，台鐵宣布多項防疫新措施，即日起車站群聚活動及租借全面暫停，台北車站大廳禁止群聚飲食。(記者林俊良／攝影)

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