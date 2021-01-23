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桃醫病患家屬2染疫 群聚感染擴大 啟動專案應變

台灣新聞組╱台北23日電
趕在農曆年前完成居家檢疫及自主健康管理，桃園機場返鄉人潮湧現。22日約有4291人入境，是近日入境人數最多的一天，大批旅客在第二航廈等候完成電子檢疫健康聲明的資料查核。(記者鄭超文／攝影)
趕在農曆年前完成居家檢疫及自主健康管理，桃園機場返鄉人潮湧現。22日約有4291人入境，是近日入境人數最多的一天，大批旅客在第二航廈等候完成電子檢疫健康聲明的資料查核。(記者鄭超文／攝影)

衛福部桃園醫院新冠院內群聚昨天首見住院患者及家屬染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天公布，台灣新增6名境外移入及2名本土確診病例，兩名本土病例是父女，9旬父親（案881）是案852曾照護的住院病患，也是台灣最高齡的染疫患者，其同住的60多歲大女兒也確診（案882）。

陳時中昨指出，桃園醫院群聚第一波採檢告一段落，共12人確診。除案838，採檢506名醫院接觸者，包括昨公布的住院患者、1名醫師、3名護理師及1名外籍看護確診，其餘500人皆陰性；社區接觸者已採檢133人，5名確診者皆為醫院感染者家屬，其他128人陰性。

「採檢陰性不代表什麼，隔離才能確保安全」，陳時中表示，本案需隔離14天者仍有570人，近兩日社區匡列人數將大幅增加，針對1月6日至19日之間，自桃醫紅區出院的病人及陪病家屬列為居家隔離，希望用隔離建立防火牆，阻絕社區擴散。

●桃醫醫護禁院外支援

陳時中昨天同步公布「部桃(桃醫)專案」，即起門急診不再收新患者，並針對住院病人清空，同時醫護禁院外支援。

案881於今年1月上旬因其他疾病住院，1月11日至14日由案852負責照護，1月11日採檢為陰性，1月15日出院後返家。因案852確診，16日匡列為接觸者並居家隔離，1月20日因牙痛及發燒，隔日由衛生單位安排就醫，搭乘檢疫救護車至長庚急診就醫，發現發燒、肺浸潤，採檢後收治住院確診。

長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成昨天表示，案881安排由檢疫救護車就醫，入院移動路線全程依防疫規範進行，工作人員高規格防護著裝，請民眾勿驚慌。

陳時中指出，案881的同住家人共3人，大女兒為60多歲女性，於父親住院至返家期間負責煮食及送餐，21日進行接觸者採檢確診，成為台灣第882案，截至目前無症狀；案881的二女兒與小女兒為個案主要照顧者，採檢結果為陰性，目前無症狀，持續居家隔離中。

由於9旬男性是案852護理師照顧的患者，也是首位患者染疫，而且還傳染給送餐的案822女兒。台大兒童醫院院長黃立民認為，這顯示病毒已經在社區內傳播。台大醫院目前也已經針對桃園來的患者，一律建議要接受篩檢。

陳時中 台灣 疫情

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