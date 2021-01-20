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新聞評論／醫院群聚演成社區感染 別再用政治防疫

 聯合報社論
衛生福利部桃園醫院有6名醫護染疫，甚至已擴散到其家人，累計9人確診，為防院內感染持續擴大，陸軍六軍團33化學兵群派出約20名化學兵，到醫院現場進行消毒。(中央社)
衛生福利部桃園醫院有6名醫護染疫，甚至已擴散到其家人，累計9人確診，為防院內感染持續擴大，陸軍六軍團33化學兵群派出約20名化學兵，到醫院現場進行消毒。(中央社)

「北部某醫院」經衛福部長陳時中證實就是「部立桃園醫院」後，19日又傳出護理師家屬等四人確診，迄今該院已有二醫四護、二家屬、一看護染疫。作為衛福部的直屬醫院，桃醫竟發生院內群聚感染，暴露內部防疫隔離作業不夠嚴謹，亟待改善。更令人擔憂的，則是疫情已從「院內群聚」惡化為「社區傳染」，指揮中心必須加速行動，以免情勢失控。

目前桃醫的疫情，共有三條感染線索。第一條，是案838的染疫醫師將病毒傳給案839的護理師女友，及案852的護理師，和案856的醫師；第二條，是案856的醫師感染了同病房工作的案863、868兩名護理師；第三條，是案863的護理師將病毒傳播給其丈夫和女兒。此外，有一名外籍看護仍感染源不明。人們的最佳期待，是三條線的擴散到此為止，可以迅速控制截斷，但實際發展未必如此樂觀。

第一條線擴散得最長，是因為首位醫師在不知染疫的情況下，和院內其他醫護頻繁互動，彼此都疏於戒備。這樣的疏忽，與其責備醫護人員，不如先問院方的隔離動線和分艙分流規畫是否合理，執行是否嚴謹，是否遵照標準作業程序辦理。檢視這些醫護的互動狀況，院方的管理和分流似顯輕率，不同樓層的醫護互有接觸。例如，診治新冠患者的醫師，卻在一般科別的護理站駐留；他因不適接受採檢後即自行返家，院方也未要求他自主管理。此外，染疫護理師出現症狀後，是自行到藥房及附近診所拿藥看診，而不是回院應診，顯示專業敏感度不足。

桃醫是收治新冠患者的專門醫院，在內部管理上卻如此疏鬆，令人難以理解。更令人不解的，陳時中作為部立桃園醫院的上級主管，他處理這起院內感染不僅態度輕忽，更顯得意氣用事。其原因，或許是去年以來處理磐石艦、寶瓶星號郵輪等事件台灣均安然過關，民間甚至流傳「病毒怕台灣」的說法，政府因而有恃無恐。包括綠營群起圍剿前署長楊志良的「開除說」，蔡英文致函醫院指責外界的批評「不理性」，都充滿政治運作色彩，目的在轉移社會焦點，而不是就事論事解決問題的做法。

最明顯的現象之一，指揮中心習慣於在每天的記者會上宣布：接觸者「採檢均為陰性」。剛開始或許確乎如此，但漸漸地，似乎變成一種緩兵之計。這次桃醫的院內感染便是如此，一開始，指揮中心輕鬆宣布接觸者採檢「均為陰性」；事實上，後來陸續染疫的醫護都是一採為陰，事隔數日出現症狀再追採，才發現染疫。

仔細檢視，首位醫師從接觸患者到出現症狀，約為一周的時間，至確診則為九日。其他醫護人員的染疫紀錄，大抵也是這樣的步調。因此，首度採檢為陰，極可能還在潛伏期，因而呈偽陰性。對於這種偽陰現象，指揮中心當然必須加倍謹慎，輔以二採才能做出結論。否則，若率爾讓潛伏期的染疫者回家，只會讓他們不知不覺中將病毒散播給家人或接觸者，就像案863護理師傳染給家人那樣。

針對桃醫的院內感染，陳時中已宣布在院內設置「前進指揮所」，進行院內空間的淨空及隔離。如此嚴陣以對的部署，是正確的決定，至少可以避免走向封院。

比較棘手的是，有醫護人員家屬受到感染，表示病毒已經進入社區，這一環的控制可能不像桃醫內部那麼容易。在這種時刻，政府除了謙卑面對真相，誠實追蹤，民眾也要全力配合，此外別無他途。

陳時中 台灣 疫情

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