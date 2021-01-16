黑白集／防疫破功 卻靠「恨」來防堵

前衛生署長楊志良一席「開除說」，引發醫界及網友鋪天蓋地批評，但楊回應，「批評他沒有意見」。(本報資料照片)

新冠病毒攻破國境，緊急應變醫院失守，軍情告急，民眾卻是經由綠媒爆料得知。更詭異的是，府院黨大舉出征楊志良；但民眾最關心的是：指揮中心找到破口了嗎？疫調雙標，甚或煽動仇恨對立，無助病毒退散，蔡政府別再為防疫 破功轉移焦點。

機師染疫，台灣再現本土病例，指揮中心資訊不透明，台北市府與民代自力救濟，指揮中心揚言提告並送調查，但機師劣跡曝光，也迫使政府修補破口。而醫師染疫的醫院就在衛福部轄下，先前已遭檢舉門診兼作病毒自費篩檢；陳時中 叫媒體不要獵巫，卻由綠媒與鄭文燦發布疫情 ，雙標的危機管控是在保官位，還是保民眾？

指揮官遮掩事態，總統院長急籲「團結防疫挺醫護」，於是追問感染真相的楊志良立馬變成「防疫戰場」，除慘遭醫界萬箭穿心，還得承擔綠營劍指藍營的政治砲火；楊志良談話刺耳，此刻卻更像陳時中的代罪羔羊。

人民再陷疫情恐慌，蔡蘇暗批楊志良說風涼話，替側翼網軍添油加柴，網路重現去年疫情方起時的仇恨對立。蔡政府口說疼惜醫護，卻當政治棋子擺弄，毫不關心前線為何失守；呼籲全民「同理心」，實為號召黨同伐異。

人民怕病毒，府院終於找回萊豬風暴前的威風，藉疫使社會仇恨相對，比疫苗效力更讓統治者安心。