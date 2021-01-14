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改善導航、追蹤船隻 台製2衛星 下周美東升空

記者潘乃欣／台北14日電
中央大學太空系近30名碩士生完成人造衛星「飛鼠」。(圖：中央大學提供)
中央大學太空系近30名碩士生完成人造衛星「飛鼠」。(圖：中央大學提供)

台灣2019年展開為期十年的第三期太空計畫，科技部長吳政忠昨宣布，美東時間1月21日將發射兩顆自製人造衛星，第一顆是中央大學製作的「飛鼠」，用於觀測電離層電子濃度，偵測地面無線電通訊受干擾情形，有助改善GPS誤差，提升行動導航功能；第二顆是民間公司騰暉製作的「玉山」，能追蹤全球船隻航行軌跡，增進交通安全。

科技部表示，去年啟動小型立方衛星計畫，國家太空中心遴選三組團隊製作三顆立方衛星，其中「飛鼠」和「玉山」將於美國東岸發射，搭載美國公司SpaceX的火箭獵鷹9號升空，很可能是台灣第一批成功升空的自產立方衛星。

中大太空系教授張起維負責製作「飛鼠」衛星本體、系主任趙吉光設計酬載，近30名年輕碩士生參與研發，歷時3年完成。該校太空科學與科技研究中心計畫主持人劉正彥表示，台灣位在地球磁緯度的9度到14度間，是全球電離層電子濃度最濃的一區，濃度高，會產生很多電漿泡，干擾地面儀器接受衛星訊號。

趙吉光說，飛鼠搭載中大自製電離層探測儀，升空後將量測繞地軌道上電離層電漿特性，包括溫度、化學反應、電動力學等，偵測出電漿不規則體。中大團隊會從地面取得資料，了解電離層對地面無線電通訊的干擾情形。

趙吉光還說，中大代表動物是松鼠，而衛星的形狀像是松鼠加上兩道翅膀，因而取名飛鼠。

科技部說，另有第三顆立方衛星「堅果」由虎尾科技大學研製，預計今年6月發射。太空中心表示，它能接收衛星下方飛機發出的ADS-B訊息，追蹤全球飛機的飛行軌跡，提升飛安。

●新聞辭典 立方衛星

立方衛星特徵有體積小、重量輕、設計及製造成本低、操作壽命短，適合用於教學，能讓學生全程參與概念發想到發射。立方衛星尺寸單位為U，1U為邊長10公分的立方體，尺寸可從0.25U到6U，重量則在0.2公斤到10公斤間。

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