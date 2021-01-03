台「天網」揪違規 疫情指揮中心稱合法 專家憂濫權

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，透過手機定位居家檢疫及居家隔離者，於法有據。（本報資料照片）

五月天跨年連假在桃園連唱三天，「天網」連兩天逮獲違規出沒的自主健康管理者，但以「天網」監控歌迷法源何在？有無違反防疫 規定也爆出隱私權疑慮。中央流行疫情 指揮中心昨將天網正名為「電子圍籬2.0」，強調於法有據，僅針對居家檢疫、隔離、自主健康管理者，並非監控全民。

指揮中心說明，「電子圍籬1.0」透過手機 定位居家檢疫及居家隔離者，利用手機基地台偵測範圍，了解其是否有擅離等異常情況；如今發展到「電子圍籬2.0」，除偵測居家檢疫及隔離者，還增加自主健康管理者，被偵測者不能進入特定範圍，例如跨年地點周邊。

指揮中心改口正名為「電子圍籬2.0」，各界好奇是否因為「天網」一詞給人監測控制的想像。

指揮中心發言人莊人祥說，電子圍籬2.0不是去追蹤每個人的手機，也沒有利用大家的GPS，而是利用手機的訊號和基地台位置來偵測，只監測法律授權的居家檢疫、隔離、自主健康管理者等三大類，這樣的作法依《傳染病防治法》是合法的。

莊人祥強調，去年1月底陸續要求居家隔離者、居家檢疫者須隨身帶手機，並由指揮中心據「傳染病防治法」第58條進行防疫措施，如今延伸到自主健康管理者。

專家表示，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第七條規定，中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。雖是空白授權條款，也被外界形容為「霸王條款」，但法條也點出「必要」兩字，換句話說，任何措施仍要考量「必要性」，而非漫天撒網。

政府自去年疫情爆發後，要求入境旅客全面填寫健康聲明書外，並將居家檢疫者個資串聯民政、衛政、警政單位，讓里長也能即時掌握轄區內需在家檢疫者情況；去年3月還開發電子圍籬系統，藉由定位居家檢疫者的個人手機，監控行蹤。

專家質疑，當政府大量且長期掌握民眾個資，卻無使用標準、更缺監督機制，哪些訊息可公布、能保存多久，都沒有人管；防疫特別條例雖有其緊急性而無法全面顧及，不過，特別條例是限時法，今年6月底失效，屆時已被蒐集、利用的個資如何處置，至今未提具體方案，政府盡速建立退場機制，以免「今日防疫蒐集個資、明日濫權侵害隱私」。