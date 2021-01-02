隔離者偷跑跨年 「天網」揪出 桃5人挨罰北市勸離30人

跨年活動成功揪出自主健康管理者的「天網」，各界非常好奇，指揮中心表示，「天網」不只靠手機定位，並非不帶手機就可規避。圖中人物非新聞當事人。（記者林伯東╱攝影）

指揮中心跨年夜首啟「天網」，不僅在樂團五月天桃園跨年演唱會找出自主健康管理者，台北跨年活動也發現疑似違規者。天網立功，避免潛在風險者走進人群，面對即將到來的春節、元宵燈會等大量人流活動與場地，指揮中心不排除再次撒網。

天網透過自主健康管理者手機訊號定位，當其信號出現在跨年地點周邊，就自動警示，並非掌握所有人的行蹤。疫情 指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，為求謹慎，刻意加大跨年活動地點的周邊範圍，例如北市雖發現30多名出沒跨年活動的自主健康管理者，「有可能是有誤觸」。

外界憂自主健康管理者現蹤跨年人潮，成為防疫 破口，羅一鈞表示，違規者並無居家檢疫者，自主健康管理者已完成14天居家檢疫，感染他人的風險低，即使是沒被發現的確診者，應也是感染後期，大型集會現場強制民眾戴口罩，不至於那麼容易傳播，民眾勿恐慌。

但羅一鈞提醒，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者不得參加大型集會活動，違者可依法開罰。跨年夜桃園有五人進入五月天演唱會場，將依規定裁罰台幣1萬元至15萬元（約356美元 至5340美元）。北市跨年晚會，有30多位自主健康管理者接近管制區周邊，經天網示警，警方以簡訊或電話通知後勸離，因無重大違規或屢勸不聽而未開罰。

昨晚，五月天繼續在桃園舉辦演唱會，又查到兩名疑似自主健康管理者出現，桃市府進行調查中。

此外，台南市三名居家檢疫男子趁跨年夜偷溜，分別與友人到KTV歡唱、搭客運北上及從高雄檢疫地點跑回台南家。

設籍金門縣的55歲郭男，去年12月28日從大陸到台南，衛局安排他在台南車站附近防疫旅館檢疫，第四天他提行李離開，被工作人員發現通報。郭男稱身體不適要到台北就醫，自行搭客運北上，衛局開罰台幣30萬元，同車乘客返家自主健康管理。