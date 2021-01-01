驚！五月天桃園開唱 5自主隔離者跑進場

五月天「好好好想見到你」演唱會首場跨年夜於桃園國際棒球場登場。（圖：相信音樂提供）

台灣 天團五月天昨天在桃園國際棒球場舉行首場巡迴演唱會，現場高規格執行防疫 計畫，未料，竟有6名自主健康管理者參加演唱會，有5人進到會場，市府接到中央流行疫情指揮中心消息立刻入場找人，陸續在10分鐘內找到人，多為年輕男女，有的人辯稱不知道不能參加大型活動，或稱以為已超過自主健康管理期間，市府衛生局都將開罰。

桃園市衛生局指出，只要是自主健康管理者，都會透過簡訊提醒禁止參與大型活動，自主健康管理都知曉這些規定，桃園市政府防疫督導小組昨天接獲消息後，已經陸續將這些疑似自主健康管理者帶往隔離區，並即刻進行調查，後續依相關事證以傳染病防治法第58條裁處，可罰台幣1到15萬元罰鍰，由於仍須給對方陳述意見機會，金額未定。

據悉，有6名自主健康管理者昨天跨年夜跑去參加五月天演唱會，其中5人已經入場，年紀都約在20到30歲左右，相當年輕，慶幸的是，5人都有全程戴口罩，但稱不清楚規定或是算錯時間，以為已經過了自主健康管理時間才會來參加演唱會。

市府指出，五月天「好好好想見到你」演唱會約2萬2000粉絲一同迎接新年，演唱會均採實名制，用票證與手機 嚴加控管，昨天大約9點半開始陸續接到CDC通知，有疑似自主健康管理者的手機進到熱區，警方與市府強調嚴格執法，獲報後陸續入場找人，都在最短時間內找到並帶到隔離區，將交由衛生局裁處。