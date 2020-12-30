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1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

短暫斷航！華航、長榮取消下月英國班機

台灣新聞組╱台北30日電
英國疫情嚴峻，華航及長榮宣布，取消明年1月台北往返倫敦所有航班，形同「短暫斷航」。圖為長榮機師入境進行電子檢疫申報。(記者鄭超文／攝影)
英國疫情嚴峻，華航及長榮宣布，取消明年1月台北往返倫敦所有航班，形同「短暫斷航」。圖為長榮機師入境進行電子檢疫申報。(記者鄭超文／攝影)

英國發現新冠肺炎變種病毒，各國提升防疫力度，中華航空、長榮航空昨宣布，取消明年1月台北往返倫敦所有航班，形同「短暫斷航」；至於防疫是否推出「春節專案」，指揮中心發言人莊人祥表示，將視「有沒有不明原因的本土病例」或「本土病例急速增加」再決定。

另外莊人祥公布，台灣昨新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓(案795)及美國(案796)入境，兩人分別在12月14日以及12月13日抵台，14天檢疫後分別在12月27日以及12月28日採檢，昨日確診。兩者迄今無症狀，且都是入台超過14天確診。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，新冠肺炎病毒特性為發病十天內具傳染性，但有非常少數個案隔離很長時間仍有傳染力，圍堵變種病毒，建議比照香港，將居家檢疫時間延長為21天。

但莊人祥指出，確有專家建議延長，但也有專家不認同，14天檢疫後的七天自主健康管理，是更保險的作法，自主健康管理期間盡量避免非必要外出、可上班、上課，但出門要戴口罩，不要聚會、聚餐、出遊。

華航說，考量英國疫情狀況及機組員隔離措施，將取消明年1月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。長榮跟進表示，受疫情影響，台北倫敦航線客運及貨運航班明年1月底前暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。

另外，指揮中心前天提升機組人員防疫規範，交通部長林佳龍昨天說，務必請航空公司做好內控，「會根據實施的情況檢討。」不過，有機師表示，新居檢措施形同「只准上班、不准出門」，把員工榨乾、關到死。莊人祥昨天指出，新制是中低風險管理模式，若外站落實管理，將觀察一個月，民航局確認可及早監測違規者及啟動矯正措施，經指揮中心評估及同意，可調降為低風險模式，改回居檢五天。

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