台疫苗研發落後 明年中恐難上市

據了解，台灣衛福部25日將和德國BioNtech（BNT）藥廠簽訂供貨協議，預計明年5、6月到貨。圖為輝瑞商標與新冠疫苗示意圖。(路透)

長榮航空外籍機師違規導致台灣 新冠疫情管控破功，在國際新冠疫苗 採購尚未明朗之際，到底台灣何時能取得疫苗的問題，再度浮出檯面。而台灣疫苗研發也傳出進度落後的消息。

台北中國時報報導，台灣三家疫苗廠中原先以國光生技進度最為領先，但現在則因抗體力價不符預期遲遲無法通過審核，至於聯亞、高端則因受試者都還在觀察期，相關數據還無法揭露，最快也要等到明年1月才能分析，亦即今年底之前，三家疫苗廠恐沒有任何一家能通過進入第二期臨床試驗核准，衛福部長陳時中 明年6月核准國產疫苗上市的計畫恐將跳票、落空。

據報導，雖然三支台產疫苗都是重組蛋白疫苗，但每一家疫苗廠由於製程不同，所添加的佐劑也不同，影響到的就是疫苗能夠產生的抗體力價，有疫苗廠為了取得較高的抗體力價會添加兩種佐劑，至於佐劑的內容物則被各家疫苗廠視為最高商業機密。由於疫苗研發進度落後，預計明年8月才有機會核准使用，較陳時中預估的明年6月延遲了兩個月。

至於對外洽溝疫苗方面，本報系聯合報報導，據了解，衛福部將在25日和德國BioNtech（BNT）藥廠簽訂供貨協議，預計明年5、6月到貨。另外，指揮中心也已洽長榮航空擔任運送任務，將改裝一架貨機，每趟運送100萬劑疫苗，預計分10次運完。

自衛福部11月初放棄東洋洽談的輝瑞／BNT疫苗後，台灣疫苗採購進度陷入一片迷霧，但衛福部均以「保密協定」為由拒絕透露相關細節。不過近日衛福部聲稱目前「口袋疫苗」數量約有3000萬劑，有媒體報導其中1000萬是阿斯特捷利康／牛津（AZ）疫苗；另一支則是之前為衛福部所拒的輝瑞／BNT疫苗，只不過代理商從東洋製藥，變成了港商雅各臣。

目前自產疫苗遙遙無期，可能掌握的輝瑞／BNT、AZ疫苗雖然都已是衛福部「口袋疫苗」，但交付時間明顯晚於其他國家。生技業者表示，取得疫苗從來不是問題，問題是「時間」，如果是明年下半年才取得，差不多全世界都買到了。生技業者不解的是，衛福部為何從一開始就堅持把疫苗採購權抓在手裡，而且不願讓民間業者自己去談；業者雖然不願揣測衛福部的動機，但此做法確實是迄今仍無法取得疫苗的主要原因。