NCC推數位通傳法 業者座談全表反對

國家通訊傳播委員會（NCC）推動「數位通訊傳播管理法」的立法，昨找來網路媒體、平台業者舉行閉門座談。與會業者在會中砲聲隆隆，無人支持訂定數位通傳法來管理網路。業者也呼籲，若要裁決網路言論是否違法，應交給司法機關而非行政機關；網媒業者擔心，這是政府要把手伸到網路的前兆。

與會者轉述，大家擔心事後遭到NCC宣傳「業者贊成」，因此台灣 最大BBS站台PTT的代表甚至一發言就表示，「一定要記錄下來，他是持反對立場」，不贊成立法。

與會業者認為，現在其他國家沒有訂定類似的網路管理法令，到底台灣為何要制定？令人質疑；也有業者說，網路管理應回歸到相關法令，如刑法、民法或社會秩序維護法、食安法、國安相關法令等，而不是制定一個專法來處理。

中天新聞被關台後，輿論開始討論其轉型成網路媒體，是否可以更不受NCC的限制。但隨即傳出NCC昨天找網路媒體、網路平台業者開座談會，討論網路管理問題。

昨天的座談會邀請對象除了網路媒體業者，還包括遊戲平台業者等。討論題綱，包括如何適切定義不實訊息或假新聞，管制不實訊息或假新聞的必要性與正當性等。