我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

女機師疫調出爐 指揮中心：同事機艙內傳染

記者黃惠群、邱宜君／台北21日電

台灣籍染疫女機師（案760）疫調昨出爐，新增兩名同事確診，分別為案765與766，這起國籍航空機艙染疫事件三人確診，密切接觸者匡列89人。指揮中心疫調發現，60多歲紐西蘭籍男性機師（案765）11月底曾飛至美國，疑似當時感染病毒，12月12日他與女機師、年輕日籍機師（案766）同航班工作，共處於密閉機艙，指揮中心認定此為航空器感染事件。

令人擔憂的是，紐西蘭籍男機師於12月4日入境後，依照現行規定，機師只須居家檢疫三天，疫調發現，個案在12月8日至11日曾經外出，但行程不清，外界擔憂恐引起本土個案。

該起航空器感染事件應屬於境外或本土個案？防疫學會榮譽理事長王任賢表示，此群聚事件不是發生在國境之內，意義上比較接近境外移入病例；前衛生署疾病管制局局長蘇益仁表示，此次事件有點像鑽石公主號，若歸類為本土病例會有誤解。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，案765最早發病，被認為是群聚案件的感染源，昨天確診時，CT值24.9，仍具有傳染力，血清抗體亦為陽性，推估應是上個月底於美國感染病毒，12月4日返台，12月12日在機艙內傳給其他兩名同事，研判航程時間長，處於密閉空間，而個案有症狀，卻未配戴口罩。

案766為20多歲日本籍男性，CT值是15.2，血清抗體為陰性。根據發病時間研判，應是案765傳染給案766，再傳給案760。

這起航空器群聚事件中，共89人被列為密切接觸者，均需採檢，截至昨日採檢54名，19名陰性，2名陽性，另41名檢驗中；血清抗體採檢55名，有1例陽性。

昨新增三例境外移入個案，案767從印尼入境，為40多歲印尼籍男性船員，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，截至昨日無症狀。12月18日檢疫期滿後由船務公司安排自費採檢，於昨日確診。

美國 印尼 台灣

上一則

越打越紅…把蘇偉碩打出知名度 綠營批退輔會：笨死了

下一則

化學溶劑連環爆！旭富藥廠大火燒成廢墟

延伸閱讀

紐西蘭疫苗採購量近總人口3倍 多到免費送鄰國

紐西蘭疫苗採購量近總人口3倍 多到免費送鄰國
台增2確診 染疫紐籍機師未戴罩釀群聚 曾在北部活動

台增2確診 染疫紐籍機師未戴罩釀群聚 曾在北部活動
破口？ 印度船員抵台2個月才確診 專家：不排除本土感染

破口？ 印度船員抵台2個月才確診 專家：不排除本土感染

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播