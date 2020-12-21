女機師疫調出爐 指揮中心：同事機艙內傳染

台灣 籍染疫女機師（案760）疫調昨出爐，新增兩名同事確診，分別為案765與766，這起國籍航空機艙染疫事件三人確診，密切接觸者匡列89人。指揮中心疫調發現，60多歲紐西蘭籍男性機師（案765）11月底曾飛至美國 ，疑似當時感染病毒，12月12日他與女機師、年輕日籍機師（案766）同航班工作，共處於密閉機艙，指揮中心認定此為航空器感染事件。

令人擔憂的是，紐西蘭籍男機師於12月4日入境後，依照現行規定，機師只須居家檢疫三天，疫調發現，個案在12月8日至11日曾經外出，但行程不清，外界擔憂恐引起本土個案。

該起航空器感染事件應屬於境外或本土個案？防疫學會榮譽理事長王任賢表示，此群聚事件不是發生在國境之內，意義上比較接近境外移入病例；前衛生署疾病管制局局長蘇益仁表示，此次事件有點像鑽石公主號，若歸類為本土病例會有誤解。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，案765最早發病，被認為是群聚案件的感染源，昨天確診時，CT值24.9，仍具有傳染力，血清抗體亦為陽性，推估應是上個月底於美國感染病毒，12月4日返台，12月12日在機艙內傳給其他兩名同事，研判航程時間長，處於密閉空間，而個案有症狀，卻未配戴口罩。

案766為20多歲日本籍男性，CT值是15.2，血清抗體為陰性。根據發病時間研判，應是案765傳染給案766，再傳給案760。

這起航空器群聚事件中，共89人被列為密切接觸者，均需採檢，截至昨日採檢54名，19名陰性，2名陽性，另41名檢驗中；血清抗體採檢55名，有1例陽性。

昨新增三例境外移入個案，案767從印尼 入境，為40多歲印尼籍男性船員，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，截至昨日無症狀。12月18日檢疫期滿後由船務公司安排自費採檢，於昨日確診。