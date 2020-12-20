枋寮至知本藍皮火車停駛倒數 懷舊民眾搶搭

「藍皮列車」是全台僅存無空調藍皮普快列車，每天一班來回枋寮台東，將隨環島幹線電氣化南迴線12月23日通車而停駛。（記者潘欣中／翻攝）

台鐵環島鐵路電氣化路網，其中最後一哩路段屏東枋寮至台東知本站間，23日通車開始營運，全台僅存每天往返各一班的「藍皮火車」也將停駛。隨著停駛倒數計時，鐵道迷和懷舊民眾朝聖有增無減，昨天是停駛前最後一個假日，列車車廂從3節增至6節依然客滿，今天到22日還有藍皮火車。

慶祝南迴線電氣化通車暨枋寮站升等，23日上午9時40分於枋寮站發售紀念套票1500套，每套售價250元台幣，鐵道迷已搶購。

「藍皮火車」因藍色車身，車頭偶為橘色或藍色而得名，是台鐵1956年起向日本 採購沒有冷氣、手動窗戶的列車，因應通勤需求站站都停，是橫跨多個世代的共同回憶。

這列每天上午11時28分從枋寮出發的普通快車駛至台東站，全程約2.5小時，台東站下午4時15分原車返回；因它的慢和舊，讓人更貼近列車、風景和車站，也是鐵道迷心目中的「解憂列車」。

藍皮火車原本掛兩節車廂，10月起加掛至4節，12月增至6節。枋寮站長陳連成說，它真的是「老來俏」，之前乘客稀寥，每天僅掛兩節，傳出停駛消息後暴紅，單程台幣百元紀念車票早售完，即使加掛車廂依然客滿，未來將改造為「藍皮解憂號觀光 列車」，明年4月上路。

昨天枋寮站湧現比平日多的朝聖人潮，台鐵加掛車廂至6節，還祭出少見的疏導排隊措施，晚到的旅客須站著；出發前大家拿起相機和手機 搶拍，希望和這列即將退役的鐵道老兵合影留念。

住台中溫姓女子五年前新婚時和先生專程來搭，她說，當時整個車廂乘客，十根手指頭數得出來，昨天到車站被嚇到，怎麼那麼多人。

邀好友南下的銘傳大學廖姓學生說，聽父親描述以前搭的老火車就是這個樣子，窗戶可以打開、山海美景彷如觸手可得，進入隧道濃烈的柴油味，昏黃燈光配上嘎吱作響的電扇，對火車的感動元素，都可在車上找到。