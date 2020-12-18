防俄舞團事件重演！藝文表演入境 擬提高防疫規格

莫斯科芭蕾舞團未確診者，17日晚搭專車前往檢疫所。（記者曾吉松／攝影）

昨日新增八例新冠肺炎境外移入確定病例，其中四例為莫斯科芭蕾 舞團團員，經台北榮總再次採檢後確診，該團累積8人確診，12場表演全數取消；其餘44名團員原先續住原本飯店，台北市政府要求移至集中檢疫所隔離，引起部分團員不滿，經緊急協調，預計今天分三批搭機離台。

指揮中心指揮官陳時中 強調，不會因此事件而緊縮藝文團體赴台演出，為避免類似情況發生，除加強檢疫期間防疫規格，並研擬未來藝文表演等入境者，如在七天自主健康管理期間必須外出彩排，不排除強制在出關前採檢，檢疫期間分段採檢。

莫斯科芭蕾舞團未確診團員昨與北市府人員僵持兩小時後，陸續前往集中檢疫所，相關單位昨晚緊急安排以專案方式讓團員搭機離境事宜。至於八名確診團員，陳時中說，依規定，確診者須立即送醫隔離治療，直到解除隔離為止。

陳時中指出，前天確診四名個案在確診前均嚴格遵守一人一室居家檢疫，但昨天新增四例是在自主健康管理期間和其他團員分組演練，以致其餘團員須居家隔離，已展開相關疫調。

陳時中說，芭蕾舞團確診個案的Ct值看起來病毒量低，傳染性也低；部分團員雖曾到超商購物，因病毒量低、外出均戴口罩，且移動都由專車載送，傳染風險低。

外界質疑指揮中心對移工和莫斯科舞團赴台的檢疫標準不一致？陳時中解釋，移工會直接深入家庭工作，接觸到社區，有群聚感染風險，採比較嚴格的標準檢驗；莫斯科舞團在台上表演，不會深入群眾，所以檢疫期滿才沒再採檢。

黃珊珊說，北市不能有任何破口，從14日檢測、15日出關，到16日演出，指揮中心整個流程都沒辦法說服民眾，這是為何北市堅持要中央再採檢。

昨天另四例新增個案分別自美國 、印尼、俄羅斯入境，為本國籍70多歲男性、60多歲女性、美國籍50多歲男性及印尼籍40多歲女性移工，兩人持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，兩人出現症狀，兩人截至昨日無症狀。