我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

防俄舞團事件重演！藝文表演入境 擬提高防疫規格

記者黃惠群、鍾維軒、陳惠惠╱台北18日電
莫斯科芭蕾舞團未確診者，17日晚搭專車前往檢疫所。（記者曾吉松／攝影）
莫斯科芭蕾舞團未確診者，17日晚搭專車前往檢疫所。（記者曾吉松／攝影）

昨日新增八例新冠肺炎境外移入確定病例，其中四例為莫斯科芭蕾舞團團員，經台北榮總再次採檢後確診，該團累積8人確診，12場表演全數取消；其餘44名團員原先續住原本飯店，台北市政府要求移至集中檢疫所隔離，引起部分團員不滿，經緊急協調，預計今天分三批搭機離台。

指揮中心指揮官陳時中強調，不會因此事件而緊縮藝文團體赴台演出，為避免類似情況發生，除加強檢疫期間防疫規格，並研擬未來藝文表演等入境者，如在七天自主健康管理期間必須外出彩排，不排除強制在出關前採檢，檢疫期間分段採檢。

莫斯科芭蕾舞團未確診團員昨與北市府人員僵持兩小時後，陸續前往集中檢疫所，相關單位昨晚緊急安排以專案方式讓團員搭機離境事宜。至於八名確診團員，陳時中說，依規定，確診者須立即送醫隔離治療，直到解除隔離為止。

陳時中指出，前天確診四名個案在確診前均嚴格遵守一人一室居家檢疫，但昨天新增四例是在自主健康管理期間和其他團員分組演練，以致其餘團員須居家隔離，已展開相關疫調。

陳時中說，芭蕾舞團確診個案的Ct值看起來病毒量低，傳染性也低；部分團員雖曾到超商購物，因病毒量低、外出均戴口罩，且移動都由專車載送，傳染風險低。

外界質疑指揮中心對移工和莫斯科舞團赴台的檢疫標準不一致？陳時中解釋，移工會直接深入家庭工作，接觸到社區，有群聚感染風險，採比較嚴格的標準檢驗；莫斯科舞團在台上表演，不會深入群眾，所以檢疫期滿才沒再採檢。

黃珊珊說，北市不能有任何破口，從14日檢測、15日出關，到16日演出，指揮中心整個流程都沒辦法說服民眾，這是為何北市堅持要中央再採檢。

昨天另四例新增個案分別自美國、印尼、俄羅斯入境，為本國籍70多歲男性、60多歲女性、美國籍50多歲男性及印尼籍40多歲女性移工，兩人持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，兩人出現症狀，兩人截至昨日無症狀。

陳時中 芭蕾 美國

上一則

反萊豬遭查水表 醫：蔡英文當年也講「萊牛就是毒牛」

下一則

KTV歡唱變調！被指猥褻5歲女童 6旬翁遭私刑打死

延伸閱讀

蘇偉碩：萊豬有沒有毒 怕被討論嗎？

蘇偉碩：萊豬有沒有毒 怕被討論嗎？
新聞評論／打開採購黑箱 才能解決疫苗之亂

新聞評論／打開採購黑箱 才能解決疫苗之亂
陳時中：疫苗採購 超出預期3000萬劑

陳時中：疫苗採購 超出預期3000萬劑
鼓勵拍照不脫口罩 陳時中：「9成人戴著較英俊漂亮」

鼓勵拍照不脫口罩 陳時中：「9成人戴著較英俊漂亮」

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
國安會秘書長顧立雄（左圖）與經濟部長王美花（右圖）夫婦10日晚赴日本台灣交流協會邀宴捲入交通事故。(本報資料照片)

台經長車禍曝光 傳是赴約與日官員吃「核食宴」

2020-12-12 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」