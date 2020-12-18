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最後日光浴…曬太陽的綠鬣蜥抓到了 將安樂死

記者劉星君╱屏東18日電
屏東縣萬丹鄉有民眾日前在網路貼出一張巨尾綠鬣蜥照片，引起熱議，直說是「恐龍無誤」。屏東縣政府17日表示，這隻「小恐龍」已於16日成功捕捉，無須驚慌。（屏東縣政府提供）
屏東縣萬丹鄉有民眾日前在網路貼出一張巨尾綠鬣蜥照片，引起熱議，直說是「恐龍無誤」。屏東縣政府17日表示，這隻「小恐龍」已於16日成功捕捉，無須驚慌。（屏東縣政府提供）

屏東縣萬丹鄉居民日前在臉書上傳，一張外型酷似小恐龍的綠鬣蜥照片，可以看見該綠鬣蜥約1.5公尺長，舒服趴在路邊排水溝護欄上曬太陽，照片曝光後引發當地人熱議。對此，屏東縣農業處處長鄭永裕17日表示，照片中的綠鬣蜥已成功捕捉，請當地居民不必驚慌，後續將會執行安樂死。

鄭永裕說，綠鬣蜥原本由業者引進當作寵物販售，因成蜥體型龐大，外表變得不討喜並具危險性，導致許多民眾惡意棄養，成熟的綠鬣蜥在野外幾乎沒有天敵，繁殖速度很快，造成野外族群迅速擴散，目前已陸續再爭取經費及聘用雇工，執行綠鬣蜥移除作業。

日前巨大的綠鬣蜥趴在水泥護欄上曬太陽照片一出，引起網友熱議，「哥吉拉出現」、「再過幾年會不會變成恐龍」、「超神怪物」；屏東農業處指出，屏東移除綠鬣蜥數量目前是全台最多，2018年1082隻、2019年4182隻，今年已捕捉7427隻，3年來捕獲1萬2691隻。

學名為Iguana iguana的綠鬣蜥體型粗壯，成長迅速，尾部長而側扁，四肢強壯有力，全身為綠色，在體側和尾部有數條淡黑色橫帶；母鬣蜥每次可產下25到40個卵，已被野生動物保育法公告為首個有害外來物種。

超大隻綠鬣蜥曬太陽，路人拍照PO網引起網友熱議。(取材自臉書)
超大隻綠鬣蜥曬太陽，路人拍照PO網引起網友熱議。(取材自臉書)

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