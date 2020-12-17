新聞評論／打開採購黑箱 才能解決疫苗之亂

台灣疫情指揮中心對於向誰採購、何時取得新冠疫苗，始終含糊其詞。（本報資料照片）

新冠疫情再掀高潮，所幸，近期各國疫苗 的開發進展帶來一線曙光。當英美等國已開始施打疫苗，台灣 疫情指揮中心對於向誰採購、何時取得卻始終含糊其詞，甚至以「保密協議」來搪塞質疑。指揮中心如此神祕低調，究竟是為掩飾政策失當，還是有其他利益考量？

台灣疫情雖控制得當，但邊境仍嚴格管制，若無疫苗即難解封。在疫苗政策上，政府迄今的決策皆出現失誤，未能命中要害。疫情初起時，因押寶國產疫苗，完全沒有對外採購之準備；7月初確定國產疫苗研發時程延宕，才開始接洽國外廠商。然而，國外的疫苗大廠產能早就被歐美大國包下，台灣難有優先取得空間。

儘管情勢已然窘迫，政府仍堅持「反中」立場，陳時中宣布「不要中國 疫苗」，直接砍斷可能的疫苗來源。此外，台灣本有機會及早取得輝瑞和德國BNT合作研發的疫苗，但因台灣東洋藥廠是透過中國大陸藥廠代理取得，最後亦談判破局。若非政治考量，應不致如此。

環顧全球，英、美兩國已開始施打疫苗，其他歐盟國家多將在明年1月施打。隣近地區，日本已取得輝瑞疫苗，南韓則獲阿斯利康藥廠（AZ）之授權生產；香港更是三管齊下，同時採購德國、英國和中國三種疫苗。值得注意的是，中國大陸挾其防疫和疫苗研發雙重優勢，大打「疫苗外交」，主要瞄準開發中國家。其中僅印尼一國，大陸即承諾會提供1億劑疫苗，目前已運抵100多萬劑。唯中國疫苗曾在巴西引發爭議，其穩定度仍有待最後實驗結果確認。

反觀台灣，在排除輝瑞疫苗後，陳時中的態度愈顯曖昧，忽而說「已確定簽約可取得1000萬劑」、忽而說「最快明年第一季可開始施打」、「COVAX承諾會分配給台灣」，但細節始終說不清楚。這和多數國家疫苗研發、對外採購授權、誰優先施打都攤在陽光下的做法，可謂大相逕庭。

政府態度如此不透明，令人難解。是擔心中國打壓作梗嗎？但陳時中既已排除大陸疫苗，採購其他國家疫苗還會有什麼「公開就被打壓」的問題？何況，防疫預算編列用於疫苗採購的經費高達115億元台幣（約4億美元），且可隨時視情況追加；如此龐大的資源分配，難道不需要公開透明供外界檢視，卻任由政府或衛福部少數人說要給誰就給誰嗎？

從台灣目前疫苗取得的前景看，最佳狀況，當然是如指揮中心所說的「明年第一季開始施打」。但台灣疫苗研發時程延宕，再用「刪去法」逐一檢視可能購得的候選疫苗，實際情況不容樂觀。陳時中說的「最快」施打時間，只是糊弄民眾的話術，指的應該只是第一線醫療人員施打的時程，一般民眾要打到疫苗恐仍遙遙無期。

倘若情勢演變至此，目前台灣在防疫上的領先勢將豬羊變色，落居劣勢。當世界主要國家都已全面施打疫苗，而台灣卻只取得少量，國人的免疫力便相對不足；當他國採取「疫苗護照」開放國境時，台灣仍得靠封鎖國境和口罩自救。如此一來，我們的防疫將使台灣變成一個大牢籠，外人進不來，台灣人也出不去。

疫情延燒將近一年，指揮中心的超前部署已呈彈性疲乏而淪為落後部署，尤其疫苗政策的「黑箱」作業讓外界難窺全貌。這個黑箱必須打開，才能接受外界的檢視和監督，以免有不當利益的黑手在其間作祟。就算迫於情勢而無法順利取得，也必須攤在陽光下，讓國人知道台灣須承受的風險。民眾有知的權利，政府不能再用大內宣一手遮天。