台積電不敢說的事實 曹興誠一語道破

台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）15日在新竹科學園區管理局40周年園慶上同台「破冰」，互道平安。(記者季相儒／攝影)

台積電 創辦人張忠謀和聯電榮譽董事長曹興誠在20多年王不見王下，昨天上演世紀和解。但多年來，張忠謀沉穩內斂、曹興誠敢說敢言，為台灣 半導體發展寫下戲劇性的一頁，在昨天的頒獎台上兩人個性仍表露無遺。

張忠謀在致詞時，提到當年竹科草創過程中的各種回憶，感謝很多一起為了台灣科技努力的同事。他也肯定竹科成立是科技產業重要推手，對政府協助台灣科技產業也表示肯定。

輪到曹興誠發言時，他站在台上立馬直言，缺水現在竹科廠商有錢了，可以蓋海水淡化廠，不必靠政府。但談到缺電問題難解，曹興誠直接戳破民進黨「非核家園」的國王新衣，直言要兼顧產業發展及2050零碳排，光靠綠電是不可能達成，必須發展核電。

其實曹興誠兩項建議，都直中台積電心中最想要卻不敢說的紅心。台積電幕僚在台下直說老曹說得真好，不過張忠謀及後來上台發表專題演說的劉德音，都絕口不提。

除了曹興誠在頒獎前主動與張忠謀寒暄、互道健康外，兩人昨天很少互動。不過在張忠謀上台領獎時，坐在台下的曹興誠立馬化身粉絲，拿起手機 連續捕捉張忠謀受獎的歷史鏡頭，英雄惜英雄，當如是矣。