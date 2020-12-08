青山宮遶境 噪音、空汙、活春宮 檢舉熱線打爆

青山宮遶境活動，信徒燃放爆竹、鞭炮。（本報資料照片）

艋舺青山宮遶境場面盛大，燃放鞭炮產生的噪音、空氣汙染等擾民，台北市一九九九市民熱線，這幾天被萬華地區民眾打爆。北市府研考會統計，青山宮遶境4日至6日期間，民眾通報一九九九的噪音檢舉多達268件；另外，透過一九九九陳情塞車、交通違規、凌晨放鞭炮、空汙等件數也多達317件。

青山宮秘書陳玉敏指出，由於今年適逢165周年，參與人數及陣頭人數也是有史以來最多，由於周遭移入許多新住戶，加上文化差異，導致今年投訴案件增加，為此，廟方三度致歉。

台北市中正、萬華區選出的無黨籍立委林昶佐，也參與這項活動，他也一再向民眾致歉。他說，由他協辦的龍山艋舺公園「萬華大鬧熱」音樂祭活動準時結束，而且未燃放鞭炮，未來會配合主辦廟方，勸導參與紅壇以福食代替鞭炮，並與地方政府協調相關規範。

今年青山宮遶境，由於是青山宮肇基165年慶典，中華文化總會也在艋舺舉辦「萬華大鬧熱」音樂祭活動，邀集不同特色的表演團體演出。今年包括蔡英文 總統、前總統馬英九 、台北市長柯文哲、國民黨 主席江啟臣、新北市前市長朱立倫、北市立委蔣萬安、林昶佐等人皆出席活動。

不過，這次遶境風波不斷，原訂前日落幕，遶境隊伍卻直至昨晨7時才全數入廟；今年除了遶境前夕爐主壇前發生鬥毆案，正日遶境發生飯店上演活春宮、噪音及民宅火警，令值東爐主淚崩下跪；廟方最後決定取消後續行程，提早入廟安座，但仍無法平息徹夜燃放爆竹引爆的居民怒火，風波至昨天仍未平息。

許多萬華居民不斷向北市府一九九九及青山宮臉書粉絲專頁反映，鞭炮聲噪音及塞車困擾多，有萬華民眾因被吵到受不了，乾脆到朋友家借住。