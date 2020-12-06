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伴視障父每天走3公里路回家 少女獲孝親楷模

卜敏正
陳婕瑜（右）是父親陳保名的眼睛，每天帶著父親走3公里路回家，獲嘉市城隍廟孝親獎楷模。(記者卜敏正／攝影)
陳婕瑜（右）是父親陳保名的眼睛，每天帶著父親走3公里路回家，獲嘉市城隍廟孝親獎楷模。(記者卜敏正／攝影)

嘉義市城隍廟慈善會昨頒發第7屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰51名不畏逆境的孝親楷模。民生國中學生陳婕瑜長年引領視障父親在下班後，穿越車水馬龍街道返家，孝行感人。父親陳保名在女兒領獎時哽咽唱出「你是我的眼」，表達對妻女的感謝。

52歲的陳保名說，10年前原擔任汽車公司業務，因家族性遺傳糖尿病意外失明，左眼全盲、右眼視力僅剩一隻手範圍。因無法工作，全家頓失經濟支柱，他意志消沉，在家人不斷鼓勵下，歷經兩年才走出低潮。

「感謝太太和子女一路扶持！」他說，8年前接受視障按摩及盲用電腦種子教師培訓、考取證照，先到嘉義市府工作，後到民生國中負責行政庶務。每天早上妻子送他跟女兒上班上課後，就趕回家備料擺攤，他下班時和子女一起回家。

陳保名哽咽地說，回家路程除搭公車，還須走3公里、穿梭車水馬龍街道，幸好有婕瑜相伴，助他8年來平安走過這段路。婕瑜曾說：「爸爸，我是你的眼，手放我肩膀，我帶著你走」，讓他內心激動、腳步更踏實。

「爸爸媽媽都很辛苦！」陳婕瑜說，父母在艱苦環境中仍努力賺錢養家，很開心能獲獎、拿獎學金幫家庭。

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